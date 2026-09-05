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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حضور فعالان اقتصادی و درمراسم معرفی ۳۳ تعاونی برتر ملی، با تأکید بر ضرورت تحول در بخش تعاون، اعلام کرد که تعاونیها با تجمیع توان افراد و تمرکز بر نوآوری، میتوانند قیمتها را کنترل و مانع از ایجاد شبهانحصار توسط شرکتهای بزرگ شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ احمد میدری در مراسم تجلیل از ۳۳ تعاونی برتر ملی، از رویکرد جدید وزارت تعاون برای گذار از فعالیتهای سنتی به سمت ساختارهای نوآورانه خبر داد وگفت: هدف، ایجاد شبکههای غیررسمی و تقویت همکاریهای غیرپولی است تا تعاونیها بتوانند در برابر قدرت شرکتهای بزرگ اقتصادی، توازن ایجاد کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنرانی خود در همایش ملی تعاونیها، بر لزوم تغییر پارادایم در بخش تعاون تأکید کرد.
وی با اشاره به تفاوت فاحش قیمت برخی کالاها در مناطق مختلف، ریشه این مسئله را در نبود شبکههای توزیع تعاونی دانست و افزود: تعاونی یعنی تجمیع انسانهای برابر برای مقابله با انحصار؛ ما باید از مدلهای نوآورانهای مانند بانک زمان و شبکهسازیهای محلی برای تقویت اقتصاد استفاده کنیم.
میدری همچنین به مشکلات موجود از جمله مسائل مربوط به تسویه تعاونیهای منحلشده و نیاز به اصلاح قوانین اشاره کرد و گفت: تمرکز ما بر رفع موانع حقوقی و ایجاد ابزارهای مالی نوین است تا واحدهای کوچک بتوانند در کنار هم، قدرت چانهزنی و اقتصادی خود را افزایش دهند.
وی تمرکز بر ابزارهای غیرنقدی مثل «اوراق گام» و «سپرده کالایی» برای حمایت از فعالیتهای تعاونیها را از مهترین برنامههای وزارت تعاون برشمرد.
میدری افزود: باید ببینیم سهم ما و مردم چیست و چگونه میتوانیم این ظرفیت را به وجود بیاوریم. هم تعاونیای که در استان خراسان جنوبی بود و ما آن را بررسی کردیم و هم هر تعاونی موفق در دنیا، از انسانهای برابر تشکیل شدهاند؛ آدمها در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند، حق رأی برابر دارند و تفاوت چندانی در ثروت آنها وجود ندارد. تعاونی یعنی انسانهای برابر که با حق رأی برابر، تشکیل هویت میدهند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نمونه تعاونی سیبزمینیکاران همدان گفت:برای مثال، تعاونی سیبزمینیکاران همدان از موفقترین نمونههایی است که من پیش از این بررسی کرده بودم. آنها گفتند که تعاونی از خارج بذری را وارد کرده که با خاک همدان سازگاری داشته و زمان برداشت را طولانی میکرده و سبب میشده که محصول تا چهل روز هم روی زمین سالم باقی بماند و به همین دلیل با این ترفند از ورود ناگهانی سیب زمینی به بازار جلوگیری کرده و مانع شکستن قیمت محصول برای کشاورز شده بودند. این نشان میدهد که نوآوری میتواند از دل تعاونی بیرون بیاید. اما باید برای این فضا چه کنیم؟
احمد میدری با اشاره به برنامههای اخیر وزارت تعاون در جهت توسعه بخش تعاون افزود: ما ابتدا ثبت غیررسمی را در ایران به وجود میآوریم؛ یعنی شبکهای از کسانی که در یک بخش و یک محله هستند. اگر کسانی که در حوزه گیاهان دارویی و... فعالیت میکنند، بتوانند در کنار یکدیگر قرار گیرند کار کنند و در فضای در تعامل با هم شبکه خود را شکل دهند. وی با اشاره به تجربه «بانک زمان» افزود: امسال هم در بانک زمان، ارتباط غیررسمی وجود دارد. آدمها آجر نیستند که آنها را کنار یکدیگر بگذاریم و سیمان بریزیم و بگوییم این شد شرکت. نقش تعاونی این است که ابتدا تعامل بین انسانها را تقویت میکند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعاونیها اگر بدون شکل حقوقی هم بتوانند فعالیت کنند میتوانند خود را گسترش دهند. این گام اصلی است که داریم پیش میبریم.
میدری در ادامه با اشاره به مسئله تأمین مالی گفت: مسئله دیگر، تأمین مالی است. افزایش سرمایه نیز در این دولت صورت گرفته، اما مشکل اصلی، حقوق و حاکمیت قانون است.
وی افزود: در برنامه تحولی معاونت تعاون، حدود هفت هزار تعاونی را منحل کردهایم، اما هنوز تسویه نشدهاند و دارایی مردم غیرمولد مانده تا رأی صادر شود. چه کسی میتواند تسویه را بهخوبی انجام دهد؟ خوشبختانه قوه قضائیه پذیرفته که همکاری کند و امیدواریم بتوانیم این کار را با کمک قوه قضائیه انجام دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت:تنقیح قوانین را شروع کردهایم تا مجموعهای از مقررات اصلاح شود. میدری با اشاره به برخی موانع پیش روی تشکیل و فعالیت تعاونیها افزود: در زمینه تأمین مالی غیرنقدی، اوراق گام یک ابزار مهم است و سپرده کالایی نیز ابزار مهم دیگری است که ما درصدد تامین آن برای تعاونیها هستیم.
میدری با تأکید بر نقش تعاونیها در ایجاد توازن در اقتصاد افزود: شرکتهای بزرگ لازمه اقتصاد هستند، اما چه چیزی میتواند قدرت آنها را متعادل کند؟ تعاونیها. اگر این کار را نکنیم، شبهانحصار به وجود میآید. این کار توسط واحدهای کوچک امکانپذیر است.
وی در پایان گفت: ما موانع را برمیداریم، اما نمیتوانیم همه را اجبار کنیم که کنار هم، تعاونی تشکیل دهند، چه شرکتهای پاییندست پتروشیمی و چه تعاونیهای تاکسیرانی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا اقتصاد مردممحور، که از فرامین رهبر شهید بوده است، اجرایی شود.