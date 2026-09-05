به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از رویترز، روزنامه‌های «سیاتل تایمز» و «نیوزدی» با طرح شکایتی در دادگاه فدرال، خواستار رسیدگی به نقض حق‌نشر آثارشان شده‌اند. این دو رسانه معتقدند مطالب خبری آنها در فرآیند آموزش سامانه‌های هوش مصنوعی کپی شده و از این رویه ابراز نارضایتی کرده‌اند.

شاکیان در این پرونده علاوه بر رسیدگی به ادعای نقض کپی‌رایت، از دادگاه خواسته‌اند تا دستور حذف نسخه‌های کپی‌شده آثارشان و همچنین داده‌های آموزشی یا مدل‌هایی که حاوی این محتوا هستند را صادر کند. در واکنش به این شکایت، شرکت مایکروسافت اعلام کرد که از این اقدام غافلگیر شده است، اما آمادگی خود را برای گفت‌و‌گو جهت یافتن راه‌حلی مشترک اعلام کرد.

این پرونده در حالی مطرح می‌شود که پیش از این روزنامه «نیویورک تایمز» نیز شکایت مشابهی را علیه این دو شرکت به دلیل استفاده غیرقانونی از میلیون‌ها مقاله به ثبت رسانده بود. محور اصلی این دعاوی حقوقی، بررسی این موضوع است که آیا آموزش هوش مصنوعی با داده‌های دارای کپی‌رایت، تحت قوانین «استفاده منصفانه» آمریکا قرار می‌گیرد یا خیر؛ پاسخی که می‌تواند آینده توسعه مدل‌های هوش مصنوعی را تغییر دهد.