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در آستانه بازگشایی مدارس، اقدامات لازم برای آمادهسازی و تجهیز فضاهای آموزشی در شهرهای آبادان، چوئبده و روستاها برای پذیرش حدود ۶۱ هزار دانشآموز در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، همزمان با سراسر کشور در مدارس آبادان و خرمشهر طرح مهر در حال اجراست و مدارس این دو شهرستان برای پذیرایی از دانشآموزان آماده میشود.
رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان آبادان گفت: در آستانه بازگشایی مدارس، اقدامات لازم برای آمادهسازی و تجهیز فضاهای آموزشی در شهرهای آبادان، چوئبده و روستاهای آنها در حال اجرا است.
مجید درویشی افزود: بر اساس برنامهریزیها، امسال حدود ۶۱ هزار دانشآموز در مدارس آبادان، چوئبده و روستاهای تابعه سال تحصیلی جدید را آغاز خواهند کرد.
همچنین حدود ۴ هزار نیروی انسانی شامل معلمان و کارکنان آموزشی و اجرایی در مدارس این مناطق فعالیت خواهند کرد. در مجموع ۳۰۰ فضای آموزشی در شهر آبادان و چوئبده و روستاها وجود دارد که از این تعداد، ۱۵۸ مدرسه دولتی است.
وی خاطر نشان کرد: در قالب طرح مهر، تجهیزات و امکانات مورد نیاز مدارس نیز تأمین و توزیع شده است. تجهیزات سرمایشی، میز و نیمکت دانشآموزان، میز و صندلی معلمان، آبسردکن و دیگر تجهیزات مورد نیاز مدارس در حال توزیع و است.
مسئولان آموزش و پرورش آبادان و خرمشهر هدف از اجرای طرح مهر را فراهم کردن شرایط مناسب برای آغاز سال تحصیلی و حضور بانشاط و ایمن دانشآموزان در مدارس عنوان کردهاند.
در خرمشهر هم ۴۳ هزار دانش آموز سال تحصیلی جدید را همزمان با سراسر کشور در ۳۰۸ مدرسه و فضای آموزشی با ۲ هزار و ۸۰۰ نیروی کار آغاز خواهند کرد.