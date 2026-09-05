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معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان از تدوین ضوابط اختصاصی حفاظت از بافتهای تاریخی ۱۱ شهر و تعدادی از روستاهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سید روحالله سید العسگری گفت: این ضوابط باهدف ساماندهی و کنترل ساختوسازهای جدید و صیانت از ساختار کالبدی بافتهای تاریخی، پس از طی مراحل مطالعاتی برای تأیید به وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ارسال خواهد شد.
معاون میراثفرهنگی استان اصفهان با اشاره به یکی از چالشهای اساسی در مسیر حفاظت از بافتهای تاریخی ادامه داد: یکی از مسائل مهم در حفاظت از بافتهای تاریخی، نبود ضوابط متناسب و اختصاصی برای کنترل ساختوسازهای جدید و صیانت از ساختار کالبدی این محدودههاست.
او افزود: حفاظت مؤثر از بافت تاریخی صرفاً با جلوگیری از تخریب بناهای واجد ارزش محقق نمیشود، بلکه ساختوسازهای جدید نیز باید بهگونهای مدیریت شوند که به ویژگیهای کالبدی، ساختاری و هویتی بافت تاریخی آسیب وارد نکنند.
معاون میراثفرهنگی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت تدوین ضوابط اختصاصی برای بافتهای تاریخی تصریح کرد: استفاده از ضوابط ساختمانی برای کنترل ساختوساز در شرایط امروز یک ضرورت پذیرفتهشده است، اما بافتهای تاریخی به دلیل ویژگیهای خاص معماری، شهرسازی، تاریخی و هویتی خود نمیتوانند صرفاً تابع ضوابط عمومی ساختوساز باشند.
سید العسگری ادامه داد: ازاینرو بازبینی و تدوین ضوابط متناسب با شرایط بافتهای تاریخی شهرها و روستاهای استان اصفهان باید بر پایه یک روند مطالعاتی علمی و روشن انجام شود تا میان نیاز به توسعه و نوسازی از یکسو و ضرورت حفاظت از ساختار تاریخی از سوی دیگر، چارچوب مشخصی ایجاد شود.
او از تدوین ضوابط بافت تاریخی ۱۱ شهر استان خبر داد و گفت: این ضوابط برای شهرهای هرند، تیران، نوشآباد، لنجان، مبارکه، فریدن، خوانسار، گز، اردستان، نطنز و انارک تدوینشده و پس از تکمیل فرآیندهای مربوط برای بررسی و تأیید به وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ارسال خواهد شد.
معاون میراثفرهنگی استان اصفهان همچنین از تهیه ضوابط برای تعدادی از روستاهای دارای بافت تاریخی خبر داد و افزود: قارنه، ایراج، نیستانک، سُهره، فیروزان، سفتهجان، چوپانان، لاو، پنداس و برزک ازجمله روستاهایی هستند که در فهرست تدوین ضوابط حفاظت از بافت تاریخی قرار گرفتهاند.
سید العسگری تصریح کرد: هدف از تدوین این ضوابط آن است که مداخلههای ساختمانی در بافتهای تاریخی از حالت تصمیمگیری موردی خارجشده و در چارچوب معیارهای مشخص، مطالعات کارشناسی و الزامات حفاظت از هویت تاریخی و کالبدی این محدودهها انجام شود.
او خاطرنشان کرد: بافت تاریخی یک مجموعه بههمپیوسته از بناها، معابر، تناسبات فضایی، ساختار معماری و عناصر هویتی است و حفاظت از آن مستلزم توجه همزمان به کلیت بافت و نحوه شکلگیری ساختوسازهای جدید در این محدودههاست.
معاون میراثفرهنگی استان اصفهان تأکید کرد: تدوین ضوابط اختصاصی برای شهرها و روستاهای تاریخی میتواند زمینه تصمیمگیری دقیقتر در فرآیندهای مرتبط با ساختوساز، مرمت، نوسازی و مداخلات کالبدی را فراهم کرده و از شکلگیری ساختوسازهای ناسازگار با سیمای تاریخی این مناطق جلوگیری کند.