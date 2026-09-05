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معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور در جمع نخبگان آذربایجانغربی بر لزوم نقش آفرینی نخبگان در حل مسائل استان و ایجاد فرصت ماندگاری نخبگان در استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، بر ضرورت فراهم کردن زمینه فعالیت و ماندگاری نخبگان در آذربایجانغربی تأکید کرد و گفت: ظرفیت علمی و تخصصی نخبگان باید در مسیر حل مسائل و توسعه اقتصادی استان به کار گرفته شود.
حسین افشین در نشست با نخبگان و فعالان علمی و فناور آذربایجانغربی، با اشاره به ظرفیتهای علمی و انسانی استان، اظهار کرد: آینده توسعه کشور و استانها بدون حضور مؤثر نخبگان و نیروهای متخصص رقم نخواهد خورد.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد زمینههای مناسب برای فعالیت نخبگان افزود: باید شرایطی فراهم شود که نیروهای توانمند و نخبه، فرصت فعالیت و اثرگذاری در استان خود را داشته باشند و ظرفیت آنان به خارج از استان منتقل نشود.
معاون علمی رئیسجمهور، حل مسائل استان با اتکا به ظرفیت نخبگان و دانشگاهها را یکی از رویکردهای مهم عنوان کرد و گفت: نخبگان نباید صرفاً به عنوان افراد دارای رتبه و افتخار علمی دیده شوند، بلکه باید از توان و تخصص آنان برای حل مسائل واقعی جامعه استفاده کرد.
افشین همچنین بر توسعه اقتصاد دانشبنیان و حمایت از شرکتهای فناور تأکید کرد و گفت: پیوند میان دانش، فناوری و ظرفیتهای اقتصادی استان میتواند زمینهساز ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و توسعه پایدار شود.
وی با اشاره به ظرفیت آذربایجانغربی در حوزههای مختلف اقتصادی و تولیدی، بر ضرورت حرکت از تولید خام به سمت تکمیل زنجیره ارزش و استفاده از فناوری تأکید کرد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور همچنین از برنامهریزی برای چهارمین فراخوان جذب نخبگان در دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت این فراخوان تا پایان سال اعلام خواهد شد.
افشین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت زیستبوم دانشبنیان آذربایجانغربی، این استان را دارای ظرفیت قابل توجه در حوزه فناوری دانست؛ بر اساس گزارشهای منتشرشده، استان دارای ۱۱۳ شرکت دانشبنیان است و توسعه زنجیره ارزش تولیدات فناورانه از محورهای مورد تأکید معاونت علمی در این سفر بوده است.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت نخبگان، دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و بخش خصوصی میتواند مسیر جدیدی برای حل مسائل، ایجاد اشتغال تخصصی و افزایش سهم اقتصاد دانشبنیان در آذربایجانغربی ایجاد کند.