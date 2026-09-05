ناصر فیض، شاعر مطرح کشور، در شب شعری که با حضور آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان برگزار شد، با خوانش شعری دروصف شهادت رهبر انقلاب، وطن و دلبستگی به سرزمین به این موضوع اشاره کرد که انسان می‌تواند بسیاری از دشواری‌ها، محرومیت‌ها و تلخی‌های زندگی را تحمل کند، اما نمی‌تواند از وطن بی‌نیاز باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، این شاعر به روایت انسان‌هایی می‌پردازد که با خستگی، محرومیت، سفره‌های خالی، حسرت و ناکامی‌های زندگی مواجه‌اند؛ انسان‌هایی که ممکن است از بسیاری از خواسته‌های خود چشم‌پوشی کنند و حتی سهم چندانی از امکانات جهان نداشته باشند.

در ادامه شعر، تکرار عبارت «می‌توان» نوعی تأکید بر قدرت انسان برای تحمل سختی‌ها و پذیرفتن بسیاری از نداشته‌هاست؛ گویی شاعر می‌گوید انسان می‌تواند با فقر، خستگی، حسرت و حتی ناکامی کنار بیاید، اما یک چیز را نمی‌تواند از خود جدا کند و آن «وطن» است.

فیض در بخش پایانی شعر، با رسیدن به مصرع «اما نمی‌توان وطن نداشت»، مفهوم اصلی اثر را آشکار می‌کند؛ وطنی که فراتر از یک جغرافیا، بخشی از هویت، خاطره، تعلق و معنای زندگی انسان است.