بانک مرکزی برای توسعه ابزار‌های مالی و فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری در بازار طلا و کنترل نقدینگی، برای نخستین بار «اوراق سلف موازی استاندارد تمام سکه» را ۱۸ شهریور منتشر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی اعلام کرد: این اوراق با سررسید سه‌ماهه عرضه می‌شود. به این معنا که خریداران اوراق، در زمان انتشار، سکه را با قیمت کشف‌شده در بازار خریداری می‌کنند و در سررسید سه‌ماه بعد، مطابق شرایط اعلام‌شده، امکان دریافت «ارزش سکه» را خواهند داشت.

همچنین برای این اوراق تضمین حداقل بازدهی در نظر گرفته شده است؛ به‌گونه‌ای که دارنده اوراق در سررسید با استفاده از اختیار فروش، می‌تواند اوراق خود را با قیمتی معادل ۷ درصد بیشتر از قیمت کشف‌شده در روز انتشار به فروش برساند.

گفتنی است این اوراق علاوه بر فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری در سکه، سازوکاری را پیش‌بینی می‌کند که دارنده اوراق در سررسید از حداقل بازدهی معادل ۷ درصد نسبت به قیمت مبنای روز انتشار برخوردار باشد.

جزئیات مربوط به نحوه عرضه، قیمت و شرایط خرید و فروش این اوراق، از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بورس کالای ایران اعلام خواهد شد.