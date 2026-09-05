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مدیرکل پیگیری و پاسخگویی مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری گفت: بیمه ایران بهعنوان متولی پرداخت خسارت اثاثیه خانوادههای آسیبدیده در تهران تعیین شده و فرآیند پرداخت خسارت آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل پیگیری و پاسخگویی مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، آخرین وضعیت جبران خسارت لوازم خانگی خانوادههای آسیبدیده در جریان جنگ ۱۲ روزه را تشریح کرد و گفت: پس از ماهها پیگیری و برگزاری جلسات متعدد ستاد بازسازی به ریاست معاون اول رئیسجمهور، بیمه ایران بهعنوان متولی پرداخت خسارت اثاثیه خانوادههای آسیبدیده در تهران تعیین شده و فرآیند پرداخت خسارت آغاز شده است.
یوسف مزارعی گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، علاوه بر خسارتهای واردشده به ساختمانها و خودروها، بخش قابل توجهی از لوازم خانگی مردم نیز آسیب دید و از همان روزهای نخست، مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، پیگیری جبران این خسارتها را در دستور کار قرار داد.
وی افزود: در خصوص خودروهای آسیبدیده، روند تصمیمگیری و پرداخت خسارت در مدت زمان کوتاهتری انجام شد؛ اما موضوع لوازم خانگی به دلیل حجم بالاتر خسارت، تفاوت شرایط خانوادههای آسیبدیده و همچنین تغییر ارزش کالاها، نیازمند تصمیمگیریهای بیشتری بود.
مدیرکل پیگیری و پاسخگویی درخواستهای مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: در نهایت، با پیگیری و دستور معاون اول رئیسجمهور و با توجه به محدودیت منابع دولتی، مقرر شد شرکتهای بزرگ دولتی از محل مسئولیتهای اجتماعی خود، منابع لازم برای جبران خسارتهای واردشده را اختصاص دهند.
وی ادامه داد: در تیر امسال، بیمه ایران بهعنوان متولی پرداخت خسارت لوازم خانگی آسیبدیدگان تعیین و مقرر شد اطلاعات و مستندات خانوادهها از سوی شهرداری تهران در اختیار این شرکت قرار گیرد.
مزارعی درباره نحوه ارزیابی میزان خسارتها اظهار کرد: در زمان وقوع اصابتها، کارشناسان و همکاران شهرداری تهران با مراجعه به منازل آسیبدیده، اطلاعات مربوط به خسارتهای واردشده به ساختمان و لوازم خانگی را ثبت کردهاند و همین اطلاعات، مبنای تشکیل پرونده قرار میگیرد. میزان پرداخت نیز بر اساس شدت اصابت، میزان خسارت و مستندات موجود تعیین خواهد شد و این موضوع با توجه به تخصص و توان کارشناسی بالای بیمه ایران، به این نهاد واگذار شد.
وی افزود: این روند با همکاری و مشارکت خوب ستاد بحران شهرداری تهران، از دو هفته پیش وارد مرحله ارزیابی و پرداخت خسارت شده است و نخستین خانوادهها خسارت خود را دریافت کردهاند و این روند ادامه خواهد یافت.
وی در پایان تاکید کرد: علاوه بر پروندههای مربوط به جنگ ۱۲ روزه، مرکز ارتباطات مردمی در حال پیگیری درخواستهای جدید خانوادههایی است که در جنگ رمضان دچار خسارت شدهاند و با توجه به تجربه پیشین، انتظار میرود روند جدید سریعتر و بهتر از گذشته انجام شود.