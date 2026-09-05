یک تیم تروریستی با اشراف اطلاعاتی و هوشمند رزمندگان اسلام در سیستان و بلوچستان منهدم شد و ۲ تروریست به هلاکت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بنابر اعلام روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، با رصد اطلاعاتی هوشمند، یک تیم تروریستی در اقدام عملیاتی مشترک توسط رزمندگان قرارگاه قدس شامل اداره کل اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه استان سیستان و بلوچستان و فراجا استان مورد شناسایی و ضربه قاطع قرار گرفت که منجر به هلاکت دو نفر از تروریست‌ها گردید.

این تیم قصد انجام اقدامات تروریستی بر روی اهداف از پیش تعیین شده را داشت.

لازم به یادآوری است این تیم تروریستی وابسته به رژیم منحوس صهیونی و رژیم تروریستی آمریکا قصد داشتند در همراهی با جنگ آمریکا اقدامات تروریستی را در استان رقم بزنند که باعنایت خداوند متعال قبل از هرگونه اقدام تروریستی مورد ضربه قرار گرفتند.

قرارگاه قدس به مزدوران رژیم منحوس صهیونی و رژیم تروریستی آمریکا هشدار می‌دهد امنیت مردم استان سیستان و بلوچستان خط قرمز ما بوده و به هیچ مزدوری اجازه ورود و تحرک در منطقه را نخواهد داد و با آنان به شدت برخورد خواهد کرد.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم