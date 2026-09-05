به گزارش خبرگزاری صداوسیما ستاد مدیریت بحران کشور اعلام کرد: با توجه به هشدار نارنجی سازمان هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی، وقوع رگبار باران، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک، در نقاط مستعد بارش تگرگ و کاهش محسوس دما دوشنبه (۱۶ شهریور) در گیلان، نیمه غربی مازندران و شمال و نوار شرقی اردبیل و سه شنبه (۱۷ شهریور) در گیلان، مازندران و غرب گلستان پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس هشدار سازمان مدریت بحران؛ از آثار این مخاطره جوی می‌توان به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محور‌های مواصلاتی، کاهش شعاع دید، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی اشاره کرد.

ستاد مدیریت بحران نسبت به خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از سفر‌های غیر ضروری، خودداری از فعالیت‌های طبیعت گردی و جابجایی عشایر، احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محور‌های مواصلاتی بین شهری، آمادگی شهرداری‌ها برای پاکسازی کانال‌ها، اتخاذ تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در عبور و مرور و عدم پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده و تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی توصیه می‌کند.

همچنین ستاد مدیریت بحران برای مناطق ساحلی و دور از ساحل استان هرمزگان، در شرق خلیج فارس و تنگه هرمز در روز‌های ۱۶ و ۱۷ شهریور هشدار زرد صادر کرد.

بر اساس اطلاعیه این ستاد خطر غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تور‌های صیادی و آسیب به قفس‌های پرورش ماهی، اختلال در تردد‌های دریایی و تردد قایق‌های صیادی، شناور‌های سبک و نیمه سنگین. اختلال در تردد شناور‌های مسافربری و تجاری و اختلال در فعالیت‌های فراساحلی و سکو‌های نفتی در این مناطق وجود دارد.

همچنین ستاد مدیریت بحران برای استان‌های اردبیل، مازندران، گلستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، کردستان، قزوین، همدان، مرکزی، قم، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب وجنوب غرب کرمان، شرق وشمال هرمزگان وگیلان هشدار زرد صادر کرده است