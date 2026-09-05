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مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی از برگزاری رزمایش بازگشایی مدارس با محور یت هماهنگی و ارزیابی میدانی طرح مهر در آستانه آغاز سال تحصیلی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه شورای معاونین ادارهکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با حضور علیاکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان، با محوریت هماهنگی برای اجرای مانور بازگشایی مدارس و بررسی آخرین تمهیدات آغاز سال تحصیلی برگزار شد.
جلسه شورای معاونین ادارهکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی با حضور علیاکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان و اعضای شورای معاونین، با محوریت هماهنگی و تمهید مقدمات مانور بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی در دفتر مدیرکل برگزار شد.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی در این جلسه، پروژه مهر را مهمترین برنامه ملی در آستانه سال تحصیلی و نماد همافزایی، برنامهمحوری، انسجامبخشی و اقتدار نظام تعلیم و تربیت دانست و بر ضرورت بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای سازمانی و میدانی برای رقمزدن آغاز شایسته سال تحصیلی تأکید کرد.
صمیمی با اشاره به برگزاری مانور بازگشایی مدارس استان از ۱۵ شهریورماه اظهار داشت: این مانور صرفاً یک فرآیند اجرایی نیست، بلکه سازوکاری برای سنجش میزان آمادگی واقعی مدارس، احصای کاستیها و رفع نواقص پیش از ورود دانشآموزان به مدارس است و باید با رویکردی دقیق، میدانی و مسئلهمحور دنبال شود.
وی افزود: عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت آموزشی، مشارکت اجتماعمحور، توسعه و تقویت پژوهشسراهای دانشآموزی، بهرهگیری بهینه از سرمایه انسانی و ارتقای بهرهوری منابع، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، جلب مشارکت مردم و تحقق الزامات برنامه هفتم توسعه باید در منظومه سیاستهای اجرایی پروژه مهر مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان با تأکید بر ضرورت مدرسهمحوری در برنامههای تربیتی خاطرنشان کرد: هفته نخست مهر باید به عرصهای برای بروز رویکردهای تحولآفرین در فرصتهای تربیتی و پرورشی تبدیل شود؛ از این رو، لازم است با تغییر کانون توجه از «ستاد، منطقه و استان» به «مدرسه»، دامنه و ضریب پوشش فعالیتهای پرورشی را ارتقا دهیم و مدرسه را به کانون اصلی کنشهای تربیتی تبدیل کنیم.
صمیمی، تولید محتوای متناسب با نیازها و اقتضائات نسل دانشآموز، تقویت کنشگری و نقشپذیری آنان و تثبیت جایگاه مدرسه بهعنوان پایگاه فرهنگی و تربیتی را از الزامات این رویکرد عنوان کرد و بر تقویت مؤلفههای هویت ملی و دینی در برنامههای مدارس تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه نمادین و هویتی نخستین روز سال تحصیلی تصریح کرد: اول مهر باید به صحنهای برای نمایش اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران، روایت صادقانه و آگاهانه آنچه بر کشور گذشته، گرامیداشت شهدای والامقام، یادمان شهدای دانشآموز و تجلی احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی با تأکید بر اینکه اول مهر روز ملی پرچم است، گفت: این مؤلفههای هویتساز باید با طراحی هوشمندانه و متناسب با اقتضائات دانشآموزان، در متن برنامههای فرهنگی و پرورشی مدارس قرار گیرد.
صمیمی همچنین از اجرای طرح شهید عجمیان در ۶۲۵ مدرسه و سههزار و ۴۰۰ کلاس درس استان با هدف بهسازی کلاسهای درس خبر داد و بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی و آمادهسازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی تأکید کرد.
در ادامه این جلسه، ابعاد مختلف مانور بازگشایی مدارس، نحوه پایش و ارزیابی میدانی، مأموریت اکیپهای نظارتی و بررسی موردبهمورد شاخصهای پروژه مهر مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت رصد مستمر فرآیندها، احصای دقیق مسائل و تسریع در رفع کاستیها پیش از آغاز سال تحصیلی تأکید شد