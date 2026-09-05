پخش زنده
امروز: -
مسابقات والیبال نشسته قهرمانی استان فارس با قهرمانی تیم شیراز الف به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسابقات والیبال نشسته قهرمانی استان فارس که با هدف توسعه ورزش در میان جانبازان و توانیابان برگزار شد، با قهرمانی تیم شیراز الف به کار خود پایان داد.
احسان غلامحسینپور، رئیس هیئت ورزش جانبازان و توانیابان استان فارس اظهار کرد: «این مسابقات با حضور پنج تیم از شهرستانهای مرودشت، پاسارگاد، نورآباد ممسنی، شیراز الف و شیراز ب برگزار شد.»
وی افزود: «تیمها به صورت دورهای به رقابت پرداختند و پس از ۱۰ بازی، تیم شیراز الف مقام نخست را به دست آورد. تیم نورآباد ممسنی نایبقهرمان شد، تیم شیراز ب در جایگاه سوم ایستاد و تیمهای پاسارگاد و مرودشت هم به ترتیب مقامهای چهارم و پنجم را کسب کردند.»
این مسابقات با هدف گرامیداشت شهدای لامرد ، ۱۲ و ۱۳ شهریور در سالن ورزشی مجموعه یادگار امام شیراز برگزار شد.