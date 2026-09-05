رئیس انجمن تامین‌کنندگان، تولیدکنندگان قطعات و ماشین‌آلات معدنی و صنعتی استان تهران گفت: توسعه بخش معدن و صنایع معدنی بدون توسعه زنجیره تامین امکان پذیر نیست.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، فریبرز امیری در مراسم رونمایی از انجمن تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان قطعات و ماشین‌آلات معدنی و صنعتی استان تهران افزود: با اخذ مجوز‌های قانونی و آغاز به کار انجمن، فصل جدیدی از هم‌افزایی و همکاری میان فعالان حوزه ماشین‌آلات معدنی و صنعتی آغاز شده است.

امیری با بیان اینکه بخش معدن از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی کشور برای ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و توسعه صادرات محسوب می‌شود، گفت: تحقق اهداف توسعه‌ای این بخش بدون دسترسی به ماشین‌آلات به‌روز، تأمین مالی مناسب، تسهیل واردات فناوری، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و رفع موانع کسب‌وکار امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی به چالش‌های فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی اشاره کرد و افزود: فرسودگی ناوگان ماشین‌آلات معدنی، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، دشواری تأمین قطعات و تجهیزات، مشکلات ارزی، بوروکراسی پیچیده در فرآیند‌های اداری، کمبود نقدینگی، افزایش هزینه‌های تولید و نبود سیاست‌های پایدار از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان این صنعت است که نیازمند رسیدگی فوری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است.

رئیس انجمن تامین‌کنندگان، تولیدکنندگان قطعات و ماشین‌آلات معدنی و صنعتی استان تهران گفت: انجمن با رویکردی تخصصی و مطالبه‌گر، تلاش خواهد کرد ضمن شناسایی و احصای مشکلات اعضا، پیشنهاد‌های کارشناسی و راهکار‌های عملیاتی را برای اصلاح مقررات، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش بهره‌وری در اختیار نهاد‌های تصمیم‌گیر قرار دهد.

وی از تشکیل کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های ماشین‌آلات، فناوری، تأمین مالی، آموزش، حقوق و امور مقررات خبر داد و افزود: ارتباط مستمر با وزارتخانه‌ها، مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی، تشکل‌های تخصصی و سایر نهاد‌های مرتبط از برنامه‌های اصلی انجمن خواهد بود.

امیری گفت: با حضور فعال تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان، واردکنندگان، پیمانکاران، شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و سایر فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی می‌توان، زمینه شکل‌گیری یک صدای واحد و قدرتمند برای پیگیری مطالبات این صنعت را فراهم کرد.

وی افزود: باور داریم توسعه پایدار بخش معدن بدون مشارکت مؤثر بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و انجمن می‌تواند به عنوان پل ارتباطی میان فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران، نقش مؤثری در حل مسائل و توسعه این صنعت ایفا کند.

آیین رونمایی از انجمن تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان قطعات و ماشین آلات معدنی و صنعتی با حضور رئیس خانه معدن ایران و جمعی از فعالان صنعتی و معدنی و اعضای اتاق تهران برگزار شد.