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دومین جلسه کمیتههای متناظر استانی بالغ بر ۷ کمیته از دستگاههای اجرایی مرتبط با طرح نماد جهت تبادل اطلاعات و هم اندیشی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) عنوان طرحی است که در سالهای اخیر از طرف جامعه مراقبتهای اجتماعی دانش آموزان از اول ابتدایی تا آخر دبیرستان به مدارس ابلاغ شده است و شامل مراقبت از آسیبهای فردی و اجتماعی مثل اعتیاد، بهداشت روان، خودکشی، تغذیه سالم، مراقبت از فرزندان طلاق میشود.
در قالب این طرح آموزش و پرورش به همراه ۱۴ نهاد دیگر اعم از دادگستری، بهزیستی، بنیاد برکت، بنیاد علوی، سپاه انصارالحسین، کمیته امداد، شهرداری، بیمهی سلامت، ادارهی امور زندانها، و مجمع خیرین مکلف به اجرای نظام مراقبت از دانشآموزان در برابر آسیبهای اجتماعی است، اجرای این نظام پنچ مرحله اعم از غربالگری، تشخیص، آموزش، توانمندسازی و مداخله و درمان دارد.
محمد احمدی معاون امور خانوده و مشارکتهای مردمی دادگستری استان، مجری و ناظر برنامهی نظام مراقبتهای اجتماعی دانش آموزان استان گفت: در این جلسه گزارش کارها با هدف تقویت نقاط قوت و شناسایی و رفع نقاط ضعف ارائه میشود.
در این جلسه پیشنهاد شد یک تیم پژوهشی برای نیاز سنجی طبق جهش فرهنگی روز تشکیل شود و همچنین از کاردرمانی در آسیبهای اجتماعی بیشتر استفاده شود.
بیشترین آسیبهای شناسایی شده در استان همدان خودکشی، اعتیاد در خانواده و طلاق است که پس از آزمون غربالگری، فرایند رصد و پایش سلامت روان دانشآموزان انجام گرفته تا به موقع از آسیبهای احتمالی پیشگیری شود.