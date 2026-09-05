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دستگاه تعلیم و تربیت آذربایجانغربی با هدف تضمین آغاز سال تحصیلی استاندارد و باکیفیت، خیز بلندی برای «طرح مهر» برداشته است. در آستانه بازگشایی مدارس، ۱۵ شهریورماه به عنوان روز مانور سراسری بازگشایی مدارس تعیین شده تا با بهسازی ۳۴۰۰ کلاس درس در قالب طرحهای جهادی، بستر برای حضور بانشاط دانشآموزان فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، علیاکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی با تأکید بر اینکه نوسازی فضاهای آموزشی یکی از اولویتهای اصلی طرح مهر است، اظهار کرد: در سال جاری، اجرای «طرح شهید عجمیان» در ۶۲۵ مدرسه استان، دستاورد بزرگی برای ارتقای کیفی فضاهای آموزشی بوده است. این اقدامات که در ۳۴۰۰ کلاس درس صورت گرفته، با هدف حذف محرومیتها و بهبود شرایط محیطی برای دانشآموزان عملیاتی شده است.
مانور ۱۵ شهریور؛ آزمون عملیاتی مدارس پیش از آغاز مهر
مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه «مانور بازگشایی مدارس» فراتر از یک اقدام نمادین است، افزود: این مانور در ۱۵ شهریورماه، یک فرآیند اجرایی و میدانی برای سنجش آمادگی واقعی مدارس است. هدف ما در این روز، شناسایی نقاط ضعف، احصای کاستیها و رفع آنها پیش از ورود رسمی دانشآموزان به کلاسهای درس است تا هیچ دغدغهای برای اولیا و دانشآموزان باقی نماند.
مدرسه؛ کانون اصلی پرورش هویت و دانش
صمیمی با اشاره به اهمیت «مدرسهمحوری» در برنامههای سال جدید، تصریح کرد: مدارس باید به پایگاههای اصلی کنشهای تربیتی تبدیل شوند. در سال تحصیلی جدید، برنامههای ما بر محورهایی همچون عدالت آموزشی، تقویت پژوهشسراهای دانشآموزی و استفاده بهینه از سرمایههای انسانی متمرکز است.
وی با تأکید بر اینکه روز اول مهر ماه باید نمادی از اقتدار ملی باشد، افزود: علاوه بر کیفیت آموزشی، تقویت مؤلفههای هویت ملی، دینی و گرامیداشت یاد شهدای والامقام و شهدای دانشآموز در دستور کار است. اول مهر، صحنهای برای نمایش انسجام نظام تعلیم و تربیت کشور است.
تأکید بر رصد مستمر
در پایان این جلسه، شورای معاونین ادارهکل آموزش و پرورش بر ضرورت نظارت دقیق بر روند طرح مهر تأکید کردند. اکیپهای نظارتی در سراسر استان مأموریت یافتهاند تا شاخصهای طرح مهر را به صورت موردبهمورد ارزیابی کرده و هرگونه مانع احتمالی را برای آغاز بدون دغدغه سال تحصیلی برطرف کنند.