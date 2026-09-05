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آیین گرامیداشت سالگرد عروج شهادت گونه سردار بسیجی حاج عباس سرخیلی در اهواز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سرخیلی در محاصره آبادان، در سازماندهی مردم نقش آفرینی فراوانی داشت و در خطوط مرزی آبادان مقاومتهای زیادی کرده و در ساماندهی بسیجیان و مقابله با دشمن بعث نیز نقش موثری ایفا کرد.
این سردار رشید در آمادهسازی مردم برای عملیات شکست حصر آبادان نیز نقش موثری داشت و مردم بومی منطقه نقش زیادی در حمایت از ارتش و سپاه برای شکست حصر آبادان داشتند.
سردار سرخیلی، اولین فرمانده بسیجی تیپ زرهی سپاه خوزستان بود که مایه افتخار و مباهات همه بسیجیان بود.