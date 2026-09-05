فیلم سینمایی «اسکورت» در سه روز افتتاحیه با ثبت رقم ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان فروش توانست به سومین سینمایی پرفروش سال در افتتاحیه اکران تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمافیلم سینمایی «اسکورت» به نویسندگی و کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا و تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری یک اکشن جاده‌ای نفس‌گیر در دنیای پرریسک شوتی‌ها است.

اکران این فیلم از چهارشنبه ۱۱ شهریور آغاز شد و در سه روز افتتاحیه توانست میزبان حدود ۳۳ هزار و ۶۵۰ مخاطب در سینما‌های کشور باشد.

فروش این سینمایی از مرز ۶ میلیارد تومان عبور کرد و با ثبت رقم ۶ میلیارد و ۳۷۲ میلیون توانست جایگاه بالایی را کسب کند. به گونه‌ای که استقبال از «اسکورت» باعث شد به سومین فیلم پرفروش گیشه در افتتاحیه در سال جاری تبدیل شود.

«اسکورت» یک اکشن ماجراجویانه پیرامون داستانی که توسط یک سرباز و یک راننده شوتی روایت می‌شود؛ روایتی پرالتهاب از داستان انتخاب‌های فردی برای تامین معاش روزانه که می‌تواند زندگی افراد را تغییر دهد

«اسکورت» در چهل و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر موفق به دریافت سه سیمرغ از جمله بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد.