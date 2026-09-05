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دادستان تهران دستور داد محکومان مالی زیر ۱۰۰ میلیون تومان که دوره محکومیت خود را طی کرده و به علت عجز از پرداخت بدهی در زندان به سر میبرند، ظرف یک هفته تعیین تکلیف شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی صالحی در چهارمین جلسه کاهش جمعیت کیفری دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ضمن تأکید بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف محکومان مالی که با وجود طی کردن دوره حبس، بابت ناتوانی از پرداخت بدهی همچنان در زندان به سر میبرند، به اداره کل زندانهای استان تهران دستور داد ضمن شناسایی و معرفی محکومان مالی ۱۰ سال به بالا تا هفته آینده، نسبت به تهیه فهرستهای جداگانه برای معرفی افراد دارای ماندگاری بیش از ۳ سال به دادسرا اقدام کنند.
رسیدگی شخصی سرپرستان نواحی به وضع زندانیان
وی ضمن تأکید بر لزوم اهتمام بیش از پیش معاونت امور زندانهای دادستانی تهران و قضات ناظر بر زندانها به اوضاع زندانیان، خاطرنشان کرد: سرپرستان نواحی ۲۸ گانه دادسرای تهران شخصاً به وضع زندانیان دارای ماندگاری بالا در زندانها رسیدگی کنند.
نظارت بر ثبت دقیق ردمال، محکومبه و دیه
دادستان تهران با اشاره به آسیبهای متعدد زندان برای زندانیان و خانوادههایشان، بر لزوم نظارت بر ثبت دقیق میزان ردمال، محکومبه و دیه محکومان معرفی شده به زندان تأکید کرد و افزود: چنانچه بعد از اعلام محکومیت مشخص شد که ابهامی در میزان ردمال و پرداخت محکومبه وجود داشته باشد، مسئولان زندان در همان روز پذیرش زندانی، موارد را کتباً به دادسرا و شعبه مربوطه اعلام کنند.
راهکارهای پرداخت ردمال و جلب حمایت خیران
صالحی با ارائه راهکارهایی در خصوص نحوه پرداخت ردمال محکومان مالی از قبیل اخذ تخفیف از محکومله، استفاده از منابع معرفی شده توسط خانواده زندانی، تلاش برای سازش از طریق شورای حل اختلاف، جلب حمایت ستاد دیه، انجمن حمایت از زندانیان و کمکهای نوعدوستانه خیرین تصریح کرد: در مواردی که نمیتوان از طرق فوقالذکر به نتیجه رسید، فهرست دقیقی از محکومان مالی هر ناحیه با ذکر جزئیات تهیه و جهت پیگیری از سایر مراجع به نظر برسد.
رفع ابهام در میزان ردمال
دادستان تهران با اشاره به اینکه یکی از دلایل ماندگاری طولانی محکومان در زندانها وجود ابهام در میزان ردمال است، اداره کل امور زندانهای استان تهران را مکلف کرد: فهرست بهروزرسانی شده میزان ردمال مبهم را ظرف سه روز به سرپرستان نواحی مختلف دادسرا ابلاغ نماید تا نسبت به تعیین تکلیف ردمالهای مبهم و همچنین میزان محکومبه و مبالغ دیه نامشخص تا آخر شهریور ماه اقدام شود.
تعیین تکلیف زندانیان غایب از مرخصی
دادستان تهران همچنین به موضوع غیبت از مرخصی اشاره کرد و با بیان اینکه این معضل در اسرع وقت تعیین تکلیف شود، دستور داد: وضعیت زندانیانی که پس از مرخصی به زندان بازنگشتهاند شخصاً توسط سرپرستان نواحی دادسرا رسیدگی شود و اقدام مقتضی جهت تعیین تکلیف آنها به عمل آورند.
افزایش اشتغال زندانیان با استفاده از ظرفیت شهرکهای صنعتی
صالحی بر لزوم استفاده از ظرفیت شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی استان تهران برای افزایش اشتغال زندانیان تأکید کرد و افزود: ظرف یک هفته جلسهای به همین منظور با حضور مسئولین ذیربط در دادستانی تهران تشکیل و ضمن احصا مشکلات مربوط به این حوزه و اتخاذ تدابیر لازم در جهت رفع آنها از ظرفیت اشتغال به کار و حرفهآموزی به نحو مطلوب استفاده شود تا ضمن کاهش جمعیت کیفری، اقدامات اصلاحی و زمینه اشتغالزایی فراهم شود.
تسریع در رسیدگی به درخواست اعسار
صالحی بر تسریع در رسیدگی به درخواست اعسار تأکید و اظهار داشت: معاون نظارت بر زندان دادستانی و سرپرستان نواحی مکلفند در مواردی که رسیدگی به دعوای اعسار طولانی میشود شخصاً پیگیری کنند.
نظارت بر قرارهای منتهی به بازداشت
دادستان تهران تأکید کرد: برای جلوگیری از ورود غیرضروری متهمین به زندان، سرپرستان نواحی شخصاً در خصوص قرارهای تأمین منتهی به بازداشت اظهار نظر کنند.
برگزاری جلسه ویژه برای رسیدگی به مصوبات
چهارمین جلسه کاهش جمعیت کیفری استان تهران، روز گذشته با حضور دادستان تهران، سرپرستان نواحی ۲۸ گانه دادسرای عمومی و انقلاب تهران، معاون دادستان تهران در امور زندانها و مدیرکل امور زندانهای استان تهران در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار و مقرر شد جلسه ویژهای جهت رسیدگی به مصوبات این جلسه، ظرف هفته آینده در دادستانی تهران برگزار شود.