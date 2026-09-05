براساس جدیدترین اطلاعیه عرضه بورس کالای ایران، امروز (۱۴ شهریور ۱۴۰۵)، بیش از ۵۹ هزار تن محصولات فولادی از شمش بلوم تا تیرآهن و میلگرد ساده و آلیاژی در تالار صنعتی و حراج باز بورس کالا عرضه شد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس اطلاعیه عرضه بورس کالای ایران، امروز (۱۴ شهریور ۱۴۰۵)، ۲ هزار تن میلگرد کلاف آلیاژ با قیمت پایه ۹۷۴ هزار و ۴۲۵ ریال در دسترس خریداران قرار گرفت، همچنین ۹ هزار و ۸۵۱ تن میلگرد کلاف با قیمت پایه ۸۳۶ هزار و ۷۶۴ ریال روی تابلو رفت.

در بخش میلگرد‌های آلیاژی نیز ۱۵ هزار تن میلگرد آلیاژ با قیمت پایه ۸۶۵ هزار و ۷۵۵ ریال عرضه شد.

در ادامه عرضه‌های امروز، ۱۰ هزار تن شمش بلوم آلیاژ با قیمت پایه ۹۴۵ هزار و ۳۴۱ ریال و ۱۸ هزار و ۴۰۰ تن شمش بلوم با قیمت پایه ۷۰۹ هزار و ۷۷۴ ریال در دسترس خریداران قرار گرفت.

براساس این اطلاعیه، امروز همچنین ۲ هزار و ۶۷۰ تن تیرآهن با قیمت پایه ۹۳۶ هزار و ۹۵۲ ریال عرضه شد. در بخش میلگرد ساده نیز ۱۰۰ تن میلگرد ساده با قیمت پایه ۷۸۶ هزار و ۶۸۳ ریال و یک هزار و ۸۷۰ تن میلگرد ساده صنعتی با قیمت پایه ۷۹۹ هزار و ۹۰۴ ریال در تالار صنعتی بورس کالا عرضه شد.

مجموع عرضه‌های اعلام‌شده در این اطلاعیه به ۵۹ هزار و ۸۹۱ تن می‌رسد؛ رقمی که نشان می‌دهد تالار صنعتی بورس کالا در معاملات امروز، میزبان سبد متنوعی از محصولات فولادی با کاربری‌های مختلف در زنجیره تولید و مصرف بوده است.