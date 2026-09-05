به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مدیر حوزه علمیه هرمزگان گفت: ۱۳ مدرسه علمیه برادران در استان از مقطع مقدمات تا سطوح عالی و درس خارج فعالیت دارند و حدود هزار طلبه در این مدارس مشغول به تحصیل‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نادر حقیقی افزود: حدود ۲۵۰ طلبه در چهار مدرسه حضرت ولیعصر (عج)، ابوالفضل (ع) و مالک اشتر در مقاطع مقدمات و سطح یک، و حوزه علمیه مدرسه النبی بندرعباس در سطوح عالی، دروس خارج و رشته‌های تخصصی تحصیل می‌کنند.

وی با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: تعطیلی درس و بحث حوزه‌های علمیه آسیب‌های آموزشی به همراه دارد و تلاش می‌شود ضمن برگزاری کلاس‌ها به صورت حضوری، تدابیری برای کاهش مشکلات و آسیب‌های ناشی از شرایط جنگی اتخاذ شود.

مدیر حوزه علمیه هرمزگان، پشتیبانی از جبهه‌های جنگ را از اولویت‌های حوزه‌های علمیه استان دانست و افزود: طلاب و روحانیون هرمزگان تاکنون حضور به موقع و مؤثری در عرصه‌های مختلف داشته‌اند و این ادامه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین حقیقی با اشاره به روند تحصیل طلاب در مقاطع مختلف حوزه گفت: هر سال بیش از ۷۰ طلبه از سطح یک به دو، و سپس به سطوح بالاتر راه می‌یابند.

مدیر حوزه علمیه هرمزگان افزود: امسال حدود ۱۰۰ تن برای ورود به حوزه‌های علمیه استان جذب شدند.

وی از خانواده‌های مؤمن و متدین استان خواست جوانان علاقه‌مند به تحصیل علوم دینی و برخوردار از روحیه طلبگی را برای ثبت‌نام و پذیرش به مدارس علمیه معرفی کنند.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری نیز در این مراسم گفت: حوزه‌های علمیه باید مرکز تربیت نیرو‌های کارآمد برای هدایت و رهبری جامعه باشد و طلبگی نه یک عنوان اجتماعی، بلکه روش و مسیر مجاهدت است.

بیشتربخوانید:برگزاری آزمون ورودی حوزه‌های علمیه خواهران ۱۴۰۵ در هرمزگان

آیت‌الله محسن ابراهیمی افزود: طلاب باید با هدف و در مسیر علم و فضیلت باشند، چرا که نخستین رسالت آنها، علم‌آموزی و کسب دانش است.

وی گفت: علم، اخلاق و مسئولیت اجتماعی، سه محور اصلی در مسیر تربیت طلاب و نسل آینده مبلغان دینی است.