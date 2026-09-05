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معاون پرورشی و فرهنگی ادارهکل آموزش و پرورش استان، از راهیابی ۳۰ دانشآموز و ۹ فرهنگی استان به مرحله کشوری مسابقات قرآن، عترت و نماز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، بوگری گفت: این دانش آموزان دختر و پسر در ۱۲ رشته به مرحله کشوری راه یافتند.
وی افزود: در یازدهمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز فرهنگیان نیز ۹ نفر از فرهنگیان در چهار رشته به مرحله کشوری راه یافتند.
به گفته وی مسابقات قرآن، عترت و نماز با هدف شناسایی، شکوفایی و پرورش استعدادهای درخشان قرآنی و همچنین نهادینهسازی فرهنگ انس با قرآن کریم در میان فرهنگیان و دانشآموزان برگزار میشود.