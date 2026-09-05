راهیابی ۳۹ نماینده قرآنی چهارمحال‌وبختیاری به مرحله کشوری مسابقات قرآن، عترت و نماز

معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش استان، از راهیابی ۳۰ دانش‌آموز و ۹ فرهنگی استان به مرحله کشوری مسابقات قرآن، عترت و نماز خبر داد.