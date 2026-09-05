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نمایش «کورش» به نویسندگی و کارگردانی نادر برهانیمرند، در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما نمایش «کورش» به نویسندگی و کارگردانی نادر برهانیمرند، روزهای پایانی شهریور در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه خواهد رفت.
این اثر نمایشی به تهیهکنندگی امیرحسین شفیعی تولید شده است.
«کورش» روایتی دراماتیک از زندگی کورش بزرگ است که داستان این شخصیت تاریخی را از تولد تا فتح هگمتانه بازخوانی میکند.
آخرین اثر نادر برهانیمرند نمایش «هدویگ» است که در زمستان ۱۴۰۳، بر اساس نمایشنامه «مرغابی وحشی» اثر هنریک ایبسن، در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفت.