محرومان هفته ششم لیگ برتر فوتبال۱۴۰۶-۱۴۰۵/ چادرملو بدون تماشاگر مرد

سازمان لیگ فوتبال، محرومان هفته ششم لیگ برتر فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را اعلام کرد. مهم‌ترین خبر، رای کمیته انضباطی مبنی بر محرومیت تماشاگران مرد تیم چادرملوی اردکان در بازی مقابل شمس آذر قزوین است.