محرومان هفته ششم لیگ برتر فوتبال۱۴۰۶-۱۴۰۵/ چادرملو بدون تماشاگر مرد
سازمان لیگ فوتبال، محرومان هفته ششم لیگ برتر فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را اعلام کرد. مهمترین خبر، رای کمیته انضباطی مبنی بر محرومیت تماشاگران مرد تیم چادرملوی اردکان در بازی مقابل شمس آذر قزوین است.
محرومان هفته ششم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:
شهرام مهربان مربی (رای انضباطی) شمس آذر قزوین
محمد ابراهیمی مربی (اخطار) خیبرخرم آباد
حامد نورمحمدی مربی (تعداد اخطار) صنعت نفت آبادان
حسین شاهین مدیر رسانه (کارت قرمز) ملوان بندرانزلی
چادرملوی اردکان با رای کمیته انضباطی از حضور تماشاگران مرد محروم است و مسابقه این تیم با شمس آذر قزوین در هفته ششم لیگ برتر صرفا با حضور بانوان تماشاگر برگزار میشود.