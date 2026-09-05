



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت‌اله چاوشی گفت: در این مدت ۶۷۷ هزار و ۱۴۵ تن کالا از مبدأ گمرک پرویزخان ترانزیت شده که عمده آن شامل مازوت، نفتا، روغن صنعتی، بیتومین و ضایعات کارتن بوده است.



وی افزود: طی این مدت ۶۸۵ هزار و ۱۸۷ تن کالا به ارزش ۲۱۰ میلیون و ۸۵۴ هزار دلار صادر شده و با میانگین روزانه ۳۴۰ کامیون، پرویزخان بیشترین تردد حامل‌های صادراتی را در میان مرزهای استان کرمانشاه داشته است.



همچنین نزدیک به ۸ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۱۸ میلیون دلار از مسیر گمرک پرویزخان وارد کشور شده است.