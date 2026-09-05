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مدیرکل گمرک پرویزخان از ترانزیت ۶۷۷ هزار تن کالا به ارزش ۵۶۳ میلیون دلار و صادرات بیش از ۲۱۰ میلیون دلار کالا از این گمرک در پنجماه از ابتدای سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجتاله چاوشی گفت: در این مدت ۶۷۷ هزار و ۱۴۵ تن کالا از مبدأ گمرک پرویزخان ترانزیت شده که عمده آن شامل مازوت، نفتا، روغن صنعتی، بیتومین و ضایعات کارتن بوده است.
وی افزود: طی این مدت ۶۸۵ هزار و ۱۸۷ تن کالا به ارزش ۲۱۰ میلیون و ۸۵۴ هزار دلار صادر شده و با میانگین روزانه ۳۴۰ کامیون، پرویزخان بیشترین تردد حاملهای صادراتی را در میان مرزهای استان کرمانشاه داشته است.
همچنین نزدیک به ۸ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۱۸ میلیون دلار از مسیر گمرک پرویزخان وارد کشور شده است.