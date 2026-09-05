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اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی علاوه بر بازدید از طرحهای اقتصادی دزفول از بیمارستان یازهرای این شهرستان بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بیمارستان ۵۰۱ تخت خوابی یازهرا (س) دزفول یک بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع با زیربنای ۴۶ هزار مترمربع در حال ساخت است.
ساخت این بیمارستان با هفت طبقه از سال ۹۶ آغاز شده و اکنون در حال طی کردن مراحل پایانی ساخت است.
این بیمارستان ۱۶ اتاق عمل شامل ۱۲ اتاق عمل عمومی، ۲ اتاق عمل اورژانس و ۲ اتاق عمل آنژیوگرافی دارد.