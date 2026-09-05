به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بیمارستان ۵۰۱ تخت خوابی یازهرا (س) دزفول یک بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع با زیربنای ۴۶ هزار مترمربع در حال ساخت است.

ساخت این بیمارستان با هفت طبقه از سال ۹۶ آغاز شده و اکنون در حال طی کردن مراحل پایانی ساخت است.

این بیمارستان ۱۶ اتاق عمل شامل ۱۲ اتاق عمل عمومی، ۲ اتاق عمل اورژانس و ۲ اتاق عمل آنژیوگرافی دارد.