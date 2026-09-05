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مرحله استانی چهلونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه در استان قم، با معرفی برگزیدگان رشتههای مختلف به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این دوره از مسابقات با حضور جمعی از حافظان، قاریان و فعالان قرآنی استان در بخشهای مختلف برگزار شد و شرکتکنندگان در رشتههای حفظ، قرائت، ترتیل، دعاخوانی و اذان با یکدیگر به رقابت پرداختند.
در بخش خواهران، در رشته دعاخوانی فائزه دمقی، در حفظ ۱۰ جزء بزرگسالان کبری حقوردی، در حفظ ۲۰ جزء زهره خلیلی، در حفظ کل قرآن بزرگسالان زینب امینپور، در قرائت بزرگسالان طیبه صبوری و در ترتیل بزرگسالان فاطمه دلیری به عنوان نفرات برگزیده معرفی شدند.
همچنین در بخش زیر ۱۸ سال خواهران، فاطمه بهشتیزاده در حفظ ۱۰ جزء، فاطمه یزدانی در حفظ ۲۰ جزء، فاطمه جعفری در حفظ کل قرآن و زینب اکرمیمقدم در رشته قرائت، رتبههای برتر را به دست آوردند.
در بخش برادران نیز حسین صالحی در حفظ ۱۰ جزء بزرگسالان، حسین کریمیلو در حفظ ۲۰ جزء بزرگسالان، احمد معتمدی در حفظ کل قرآن بزرگسالان، رضا ابراهیمپور در دعاخوانی، روحالله آقایی در ترتیل، محمدمهدی رحیمی در اذان و میثم حمیدینیک در قرائت تحقیق به عنوان برگزیدگان معرفی شدند.
در بخش زیر ۱۸ سال برادران نیز محمدهادی فرامرزی در حفظ ۱۰ جزء، حسین ایزدی در حفظ ۲۰ جزء، علیرضا براتی در حفظ کل قرآن و رضا خجستهکی در رشته قرائت، موفق به کسب رتبههای برتر شدند.
این مسابقات با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای قرآنی، ترویج فرهنگ انس با قرآن کریم و ایجاد زمینه برای حضور فعالتر نسل جوان در عرصههای قرآنی برگزار شد.
در پایان این رقابتها از برگزیدگان رشتههای مختلف تجلیل و نفرات برتر برای حضور در مراحل بعدی مسابقات قرآن کریم معرفی شدند.