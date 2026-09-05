شاخص کل بورس تهران، معاملات نخستین روز هفته را با افزایش ۱.۵ درصدی و بیش از ۹۷ هزار ۲۷۴ واحدی به ۶ میلیون و ۶۰۱ هزار واحدی به پایان رساند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱.۲۹ درصدی و بیش از ۲۳ هزار و ۱۳۰ واحدی در سطح یک میلیون و ۸۲۱ هزار واحدی ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز بیش از ۱ هزار و ۸۰۴ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه‌های فراورده‌های نفتی و استخراج کانه‌های فلزی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۳۰ هزار و ۱۸۷ میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع ۷۸ درصد بازار معادل حدود ۶۶۱ نماد در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.