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«جشن کلاهشاپو»، تازهترین رمان هادی حکیمیان است که به موضوع اجرای اجباری تغییر پوشش در دوره پهلوی میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،«جشن کلاه شاپو»، نوشته هادی حکیمیان، تازهترین کتاب این نویسنده است که همانند دیگر آثار او با الهام از وقایع تاریخی دوران معاصر نوشته شده است.
این اثر که از سوی بهنشر برای گروه سنی نوجوان به چاپ رسیده، به وقایع سالهای حکومت رضا پهلوی میپردازد. نویسنده تلاش دارد در بستر رمان، مخاطب نوجوان خود را به دورانی ببرد که اجرای اجباری قانون کلاه شاپو و سیاستهای غربگرایانه حکومت، زندگی و باروهای مردم را با چالشهای جدی روبه رو کرده بود و زمینههای شکلگیری قیام مسجد گوهرشاد را فراهم میکرد.
این اثر که به شهدای گمنام قیام گوهرشاد تقدیم شده، روایتگر بخشی از مقاومت مردم مشهد در برابر این سیاستهاست و تاریخ را در قالب داستانی جذاب و گاه طنز برای نوجوانان بازآفرینی میکند. بازآفرینی دقیق فضای مشهد قدیم و روایت پرحادثه، ایجاد حس تعلیق و استفاده از رگههایی از طنز در خلال روایت داستان، از جمله ویژگیهایی است که میتواند مزیت «جشن کلاهشاپو» در قیاس با دیگر آثاری باشد که در قالب داستان تاریخی برای این گروه سنی نوشته شدهاند.