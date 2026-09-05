به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هفته بیست و چهارم سال جاری در بازه شنبه ۷ شهریور تا پایان جمعه ۱۳ شهریور با میزبانی از ۳۹۹ هزار و ۷۶۶ مخاطب به فروشی معادل ۵۶ میلیارد و ۳۲۲ میلیون تومان دست پیدا کرد

پردیس سینمایی «کوروش» با ۲۰ هزار و ۹۸۶ مخاطب و ۱۷ درصد رشد نسبت هفته گذشته، پردیس سینمایی «ایران‌مال» با ۱۸ هزار و ۹۳ مخاطب و رشد ۱۸ درصدی، پردیس سینمایی «هدیش» با ۱۱ هزار و ۵۴۰ مخاطب و رشد ۲۰ درصدی، پردیس سینمایی «آزادی» با ۹ هزار و ۹۲۷ مخاطب و رشد ۱۱ درصدی و پردیس سینمایی «هنرشهرآفتاب شیراز» با ۸ هزار و ۶۵۷ مخاطب و ۲۸ درصد رشد مخاطب، عنوان پنج پردیس سینمایی پرمخاطب در هفته گذشته را به خود اختصاص دادند.

با توجه به آمار ثبت‌شده از (هفته بیست و یکم ۱۷ تا ۲۳ مرداد با ۲۵۱ هزار مخاطب)، (هفته بیست و دوم ۲۴ تا ۳۰ مرداد با ۳۲۸ هزار مخاطب)، (هفته بیست و سوم ۳۱ مرداد تا ۶ شهریور با ۳۲۵ هزار مخاطب) و (هفته بیست و چهارم ۷ تا ۱۳ شهریور با ۳۹۹ هزار مخاطب) این چهارمین هفته متولی است که نمودار وضعیت مخاطب در سینما ایران افزایشی بوده است.