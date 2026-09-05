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رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان نیر گفت: پیرو درج مطالبی در شبکههای مجازی با موضوع انباشت زباله در رودخانه قوریچای کورائیم، با همکاری شهردار به پاکسازی بستر رودخانه اقدام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست اردبیل، ابوالفضل همت زاده رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان نیر اظهار کرد: در بررسی میدانی مشخص شد به رغم وجود سطل زباله در محدوده رودخانه، برخی از اهالی اقدام به رهاسازی زباله در کانال آب و بستر رودخانه کرده و موجب انباشت زباله شدهاند.
وی ادامه داد: پس از این بازدید و با هماهنگی صورت گرفته، عوامل شهرداری کورائیم با استفاده از ماشینآلات، عملیات پاکسازی کامل محل را آغاز کردند و زبالهها جمعآوری و محیط رودخانه پاکسازی شد.
رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان نیر از اهالی و گردشگران خواست در راستای حفظ محیط زیست، از رهاسازی پسماند در طبیعت خودداری کنند.