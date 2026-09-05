فرماندار شهرستان هوراند، در بازدید از روستا‌های قره‌قیه و شکرلو از رفع مشکل اداری هشت ساله برای آسفالت معابر این ۲ روستا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علیرضا ابراهیمی با اشاره به اهمیت بهسازی و توسعه زیرساخت‌های روستایی گفت: با رفع موانع و مشکلات اداری، عملیات آسفالت‌ریزی معابر روستا‌های قره‌قیه و شکرلو در مجموع به مساحت ۱۰ هزار مترمربع و در ۲ مرحله آغاز شده است.

وی افزود: مرحله نخست این طرح به مساحت ۶ هزار و ۲۵۰ مترمربع هم‌اکنون در حال اجرا است و در ادامه مرحله دوم نیز اجرا خواهد شد.

فرماندار هوراند اظهار کرد: با اجرای این طرح حدود ۸۰۰ نفر از اهالی این ۲ روستای بزرگ شهرستان از مزایای آسفالت، بهسازی معابر و ساماندهی کوچه‌ها بهره‌مند خواهند شد.

وی تأکید کرد: رفع موانع اداری و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی روستاها، از اولویت‌های مدیریت شهرستان هوراند است و تلاش می‌کنیم با پیگیری مستمر، زمینه ارتقای کیفیت زندگی و بهبود زیرساخت‌های روستایی را فراهم کنیم.