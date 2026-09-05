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سابریستهای ایران آخرین اردوی خود پیش از اعزام به بازیهای آسیایی ناگویا را از امروز آغاز کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین اردوی آمادهسازی تیمهای ملی سابر مردان و بانوان ایران با هدف حضور قدرتمند در بازیهای آسیایی ناگویا، از امروز، ۱۴ شهریور در تهران آغاز شد و تا ۲۵ شهریور ادامه دارد.
محمد فتوحی، متین شاهدی و پارسا پورسلمانی از یزد، نیما زاهدی و نیما آقایی از تهران، طاها کارگرپور از گیلان، سیدعلی پاکدامن و حسام مرادی از آذربایجان غربی زیرنظر محمد رهبری، فرزاد باهر ارسباران و مصطفی عطایی (مربی بدنساز) در این اردو حضور دارند.
همچنین نجمه سازنجیان و کیمیا هدایتی از یزد، آیسان گنجی از تهران و زهرا هادی عابدینی از اصفهان با هدایت محدثه طاهرخانی، در اردوی آماده سازی تیم ملی سابر بانوان شرکت میکنند.
تمرینات مردان و بانوان در آکادمی ملی المپیک و کمپ تیمهای ملی شمشیربازی برگزار میشود.