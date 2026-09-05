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دادستان عمومی و انقلاب اشنویه از دستگیری فرد مظنون به دخالت در پرونده مرگ مشکوک دختر جوان اشنویهای خبر داد. این متهم که پیشتر توسط دستگاه قضایی شناسایی شده بود، هنگام تلاش برای خروج غیرمجاز از مرزهای استان کردستان بازداشت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حمید اقبالجو، دادستان عمومی و انقلاب اشنویه، گفت: در پی صدور دستور قضایی مبنی بر پیگیری ویژه این پرونده، مأموران و ضابطان قضایی با رصد اطلاعاتی دقیق، موفق به شناسایی محل اختفای متهم شدند. این فرد در حالی که قصد داشت به صورت غیرقانونی از مرزهای شهرستان بانه در استان کردستان خارج شود، توسط نیروهای امنیتی و انتظامی دستگیر شد.
وی با تأکید بر اینکه اقدامات قانونی برای انتقال متهم به آذربایجانغربی آغاز شده است، افزود: متهم برای تکمیل تحقیقات و طی مراحل دادرسی به استان منتقل خواهد شد و پرونده با قید فوریت و به صورت خارج از نوبت در حال رسیدگی است.
اقبالجو در ادامه ضمن تشریح روند قضایی پرونده، با اشاره به اینکه دستگاه قضا بدون هیچگونه اغماضی با عامل یا عاملان این حادثه برخورد خواهد کرد، تصریح کرد: هرچند خانواده متوفی تا این لحظه شکایتی علیه فرد خاصی مطرح نکردهاند، اما با توجه به ماهیت موضوع و جریحهدار شدن احساسات عمومی، دادستانی به عنوان مدعیالعموم، رأساً پیگیر این پرونده بوده و تا روشن شدن تمام ابعاد آن، کوتاه نخواهد آمد.
دادستان اشنویه بار دیگر از فعالان فضای مجازی و شهروندان خواست تا با پرهیز از انتشار حدس و گمانهای تأیید نشده که تنها منجر به افزایش آلام خانواده مقتول میشود، اخبار را صرفاً از منابع رسمی دنبال کنند.
گفتنی است، چند روز پیش دختر جوانی اهل اشنویه پس از خروج از منزل، در شرایط جسمانی وخیم در پیرانشهر پیدا و به بیمارستان منتقل شد. علیرغم تلاش کادر درمان، وی دچار مرگ مغزی شد که خانواده او در اقدامی انسانی و تحسینبرانگیز، با اهدای اعضای بدن وی به بیماران نیازمند موافقت کردند.