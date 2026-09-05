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پلیس مواد مخدر تهران اعلام کرد: یک عطاری که مواد مخدر میفروخت پلمپ شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ علی عسگری، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب گفت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر فعالیت فردی در یکی از محلات جنوبی تهران و توزیع داروهای غیرمجاز مخدر و روانگردان در یک واحد عطاری، رسیدگی به موضوع بهسرعت در دستور کار مأموران پایگاه دهم این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، محل موردنظر را شناسایی کرده و پس از اخذ مجوز قضایی، وارد عمل شدند.
عسگری ادامه داد: در بازرسی از محل فعالیت متهم، ۷۷۰ گرم تریاک، ۹۰ لیتر شربت متادون و ۲۲ هزار عدد قرص متادون و ترامادول کشف شد.
وی گفت: متهم نیز در جریان این عملیات دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب با اشاره به کاربرد متادون در درمان و کنترل اعتیاد تصریح کرد: متادون از جمله داروهای مورد استفاده برای کنترل و درمان اعتیاد است که باید زیر نظر پزشک، کلینیکهای ترک اعتیاد و مراکز بازپروری مصرف شود، اما مصرف خودسرانه و بیرویه آن میتواند موجب وابستگی و بروز عوارض شود.
عسگری گفت: با توجه به اینکه توزیع اینگونه داروها باید از طریق مراکز مجاز و شبکه رسمی انجام شود، فروش آنها خارج از این چارچوب، از جمله فعالیت غیرقانونی برخی عطاریها و صنوف سطح شهر، جرم است و پلیس با افراد متخلف و سودجو برابر قانون برخورد جدی خواهد کرد.