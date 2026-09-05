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مدیر فرودگاه بین المللی شهدای شهرکرد، از افتتاح طرح سیویلورک و برقرسانی به پست برق فشار متوسط سایت ناوبری DVOR-DME خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، اسماعیل نژاد حسینی افزود: هدف از اجرای این طرح ارتقای زیرساختهای فنی، استانداردسازی و افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات ناوبری فرودگاه است.
وی افزود: عملیات اجرایی برقرسانی به سایت ناوبری DVOR-DME با حفاری کانال به طول تقریبی ۳ کیلومتر و کابلکشی حدود ۹ کیلومتر از نیروگاه برق اضطراری فرودگاه تا پست برق کامپکت سایت DVOR-DME در کوتاهترین زمان انجام سد.
به گفته وی این طرح با استفاده از ظرفیت پیمانکار بومی و با نظارت کارشناسان حوزه فنی و مهندسی و همکاری کارشناسان ارتباطات و ناوبری هوایی اجرا شده است.
نژاد حسینی اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح را حدود ۲۰ میلیارد ریال دانست.