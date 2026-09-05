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مدیرکل امور استانها و نمایندگیهای آستان مقدس مسجد جمکران از استقبال گسترده متقاضیان برای راهاندازی دفاتر نمایندگی این آستان در بیش از ۲۰ استان کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی هاشمیزاده گفت: پس از اعلام فراخوان اداره کل امور استانها و نمایندگیهای آستان مقدس مسجد جمکران، متقاضیان از بیش از ۲۰ استان کشور برای دریافت نمایندگی ثبتنام کردهاند.
وی افزود: تاکنون متقاضیانی از استانهای لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، یزد، گلستان، مازندران، اصفهان، تهران، آذربایجان شرقی، کرمان، آذربایجان غربی، البرز، بوشهر، خوزستان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، قزوین و همدان برای تأسیس دفاتر نمایندگی مسجد جمکران اعلام آمادگی کردهاند.
مدیرکل امور استانها و نمایندگیهای آستان مقدس مسجد جمکران با اشاره به شرایط متقاضیان برای تأسیس دفتر نمایندگی گفت: تأیید نماینده ولیفقیه در استان، برخورداری از سابقه فعالیتهای فرهنگی و داشتن توانمندی مدیریتی از جمله شرایط در نظر گرفتهشده برای متقاضیان است.
هاشمیزاده تأکید کرد: توسعه دفاتر نمایندگی مسجد جمکران در استانهای مختلف کشور میتواند زمینه گسترش فعالیتهای فرهنگی و ترویج معارف مهدوی را فراهم کند.
علاقهمندان برای ثبتنام و درخواست تأسیس دفتر نمایندگی آستان مقدس مسجد جمکران میتوانند به سامانه ثبتنام نمایندگیها به نشانی https://online.jamkaran.ir/namayandegi/ مراجعه کنند.