به گزارش خبرگزاری صداوسیما،حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی هاشمی‌زاده گفت: پس از اعلام فراخوان اداره کل امور استان‌ها و نمایندگی‌های آستان مقدس مسجد جمکران، متقاضیان از بیش از ۲۰ استان کشور برای دریافت نمایندگی ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: تاکنون متقاضیانی از استان‌های لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، یزد، گلستان، مازندران، اصفهان، تهران، آذربایجان شرقی، کرمان، آذربایجان غربی، البرز، بوشهر، خوزستان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، قزوین و همدان برای تأسیس دفاتر نمایندگی مسجد جمکران اعلام آمادگی کرده‌اند.

مدیرکل امور استان‌ها و نمایندگی‌های آستان مقدس مسجد جمکران با اشاره به شرایط متقاضیان برای تأسیس دفتر نمایندگی گفت: تأیید نماینده ولی‌فقیه در استان، برخورداری از سابقه فعالیت‌های فرهنگی و داشتن توانمندی مدیریتی از جمله شرایط در نظر گرفته‌شده برای متقاضیان است.

هاشمی‌زاده تأکید کرد: توسعه دفاتر نمایندگی مسجد جمکران در استان‌های مختلف کشور می‌تواند زمینه گسترش فعالیت‌های فرهنگی و ترویج معارف مهدوی را فراهم کند.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و درخواست تأسیس دفتر نمایندگی آستان مقدس مسجد جمکران می‌توانند به سامانه ثبت‌نام نمایندگی‌ها به نشانی https://online.jamkaran.ir/namayandegi/ مراجعه کنند.