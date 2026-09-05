مردم ولایتمدار خوزستان در استمرار شب‌های اقتدار ملت ایران ، بار دیگر فریاد اتحاد و همدلی سردادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم خوزستان بار دیگر با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ادامه راه قائد شهید امت گرد هم آمدند و بر وحدت ملی و همبستگی اجتماعی در تجمعات شبانه تاکید کردند.

مردم خوزستان در این تجمعات گفتند:فشار، تهدید و حملات آمریکا نتوانسته است مردم را از مسیر زندگی عادی دور کند و همگی به وعده پیروزی ایمان دارند؛ ایمانی که در کنار امید، کلید اصلی غلبه بر مشکلات است.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع، تقویت روحیه ایستادگی و مقاومت، وطن‌دوستی و عشق به ایران را از مهم‌ترین انگیزه‌های حضور خود عنوان کردند.