پخش زنده
امروز: -
شبکه ورزش امروز شنبه، ۱۴ شهریورماه، میزبان پخش زنده دو دیدار مهم از رقابتهای لیگ برتر انگلیس و لیگ برتر ایران خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در چارچوب هفته سوم رقابتهای لیگ برتر انگلیس ۲۰۲۶، دیدار تیمهای نیوکاسل و بورنموث امروز ساعت ۱۵:۰۰ به صورت زنده پخش میشود.
در این مسابقه، نیوکاسل با کسب ۴ امتیاز در رده هفتم جدول، به مصاف بورنموث میرود که با یک امتیاز در رده چهاردهم قرار دارد. گزارش این دیدار را میثم مختاری بر عهده خواهد داشت.
همچنین در رقابتهای هفته ششم لیگ برتر ایران، شبکه ورزش امروز از ساعت ۱۸:۱۵ تقابل حساس تراکتور و گلگهر سیرجان را به صورت زنده پوشش میدهد.
تراکتور که در پنج هفته اخیر شکست را تجربه نکرده و صدرنشین جدول است، در این مسابقه میزبان گلگهر خواهد بود؛ تیمی که پس از دو شکست متوالی، برای بازگشت به مسیر پیروزی و کسب سه امتیاز تلاش میکند.
این دیدار با گزارشگری اختصاصی از شبکه ورزش دنبال میشود.