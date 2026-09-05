پخش زنده
امروز: -
امام جمعه بجنورد گفت: بر ضرورت استفاده مسئولان از فرصت خدمت برای گرهگشایی از مشکلات مردم، تقویت همدلی و هماهنگی میان دستگاهها و توجه جدی به مسائل فرهنگی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حجتالاسلام والمسلمین نوری، نماینده ولیفقیه در استان در مراسم تکریم و معارفه امام جمعه شهر گرمه، با قدردانی از خدمات حجتالاسلام رحمانی با اشاره به تغییر مسئولیت امام جمعه شهر گرمه، گفت: این جلسه، جلسه سنگرسپاری است و لازم است از تلاشها و زحمات حجتالاسلام رحمانی که حدود سه سال در گرمه و پیش از آن نیز بیش از سه سال در شهر دیگری در سنگر امامت جمعه فعالیت داشتند، قدردانی شود.
وی افزود: ایشان در این مدت با برگزاری خطبههای نماز جمعه و پیگیری مسائل فرهنگی، برای ارتقای فرهنگ شهر و مدیریت قرارگاه فرهنگی گرمه تلاش کردند و از این پس این سنگر به برادر دیگری سپرده میشود تا مسیر خدمت ادامه پیدا کند.
حجتالاسلام والمسلمین نوری با بیان اینکه هر یک از مسئولان در نظام جمهوری اسلامی مسئولیتی برای سربلندی و پیشرفت کشور بر عهده دارند، گفت: مسئولان در حوزههای مختلف اجرایی، قضایی، نظامی و انتظامی هر کدام وظیفهای بر عهده دارند و باید از فرصت مسئولیت برای خدمت واقعی به مردم استفاده کنند.
وی ادامه داد: اگر کسی بتواند گرهی از کار یک مسلمان باز کند، ارزش این خدمت از بسیاری از عبادتهای فردی بیشتر است؛ بنابراین باید قدر فرصت مسئولیت را دانست و از همه لحظات آن برای خدمت به مردم استفاده کرد.
در حکمی از سوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، حجتالاسلام عزیزی که پیش از این عهدهدار مسئولیت امامت جمعه در میامی استان سمنان بود، بهعنوان چهارمین امامجمعه گرمه، سکان هدایت فرهنگی و معنوی این منطقه را بر عهده خواهد گرفت