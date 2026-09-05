به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ علیرضا حدادی گفت: در راستای افزایش احساس امنیت و کاهش جرایم، طرح عملیاتی شناسایی و دستگیری محکومان متواری به صورت متمرکز در سطح استان اجرا شد.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی در جریان این طرح و در عملیات‌های جداگانه ، موفق به شناسایی و دستگیری ۷۰ محکوم متواری شدند که متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس آگاهی گیلان با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های مقابله‌ای و پیشگیرانه، خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با مجرمان و اجرای مستمر طرح‌های انتظامی با هدف ارتقای امنیت جامعه در دستور کار پلیس قرار دارد.