معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: ۶۵ درصد ذخایر سدهای استان بر اثر کاهش بارندگی و مصرف بی‌رویه‌ خالی شده و مدیریت مصرف آب باید بیش از گذشته از سوی مسئولان دستگاه‌های مربوطه مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل حمید فضایلی معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اردبیل با بیان اینکه ۲۰۲ میلیون مترمکعب آب در سد‌های استان ذخیره شده است، اظهار کرد: هرچند این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش دارد، ولی با توجه به اینکه در ماه پایانی فصل تابستان قرار داریم و احتمال افزایش مصرف در این ماه وجود دارد، باید در مصرف آب در بخش‌های مختلف صرفه‌جویی کنیم.

وی افزود: سد یامچی به عنوان تنها منبع تامین آب مرکز استان حدود ۳۰ میلیون مترمکعب آب دارد و شهروندان باید مدیریت مصرف آب را مدنظر قرار دهند.

فضایلی ادامه داد: ۲۰ میلیون مترمکعب آب نیز در سد سبلان مشگین‌شهر ذخیره شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر چشمگیری ندارد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اردبیل بیان کرد: در سال آبی جاری ۲۹۰ میلیون مترمکعب آب به پشت سد‌های استان وارد شده که نسبت به سال قبل ۱۶ درصد افزایش یافته است.

فضایلی همچنین با اشاره به وضعیت ذخایر سد‌های ارس و خدا آفرین به عنوان سد‌های تاثیرگذار در شمال استان اظهار کرد: ذخایر این سد‌ها در سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۹ و ۶۰ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه مصرف بی‌رویه آب در استان افزایش یافته است، اظهار کرد: در سال‌های اخیر بر اثر تغییرات اقلیمی و مصرف بی‌رویه آب با کمبود شدید منابع مواجه شده‌ایم و باید راهکار‌های علمی و فنی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای برون رفت از این وضعیت عملیاتی شود.

فضایلی با تاکید بر جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و چاه‌ها گفت: برای تحقق این امر برنامه‌های مختلفی با هدف تعادل‌بخشی در منابع آب دشت اردبیل در دست اجرا است.