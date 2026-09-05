پخش زنده
امروز: -
هیأت تخصصی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با حضور میدانی در گذرگاههای مرزی اقلیم کردستان عراق، درخصوص تسهیل تردد زمینی، شفافسازی رویههای گمرکی و توسعه همکاریهای گردشگری و اجرایی میان ایران و عراق رایزنی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما این سفر با تمرکز بر بررسی موانع موجود در مسیر تردد وسایل نقلیه و گردشگران، ساماندهی فرآیندهای مرزی و فراهمکردن زمینه مناسب برای توسعه گردشگری زمینی میان جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق انجام شد و توسعه دیپلماسی مرزی و تقویت تعاملات بیننهادی از مهمترین محورهای این مذاکرات بود.
هیأت کانون در این سفر، نشستهایی تخصصی با مقامات کنسولی، گمرکی و راهداری اقلیم کردستان برگزار کرد و در دیدار با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل، مدیرکل گمرک اقلیم و مدیران پایانههای مرزی، مسائل و چالشهای مرتبط با تردد زمینی و تشریفات ورود و خروج خودروها را مورد بررسی قرار داد.
یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده در این مذاکرات، فراهمکردن بستر پذیرش و اجرای رویه بینالمللی «کارنه دوپاساژ» بود. این رویه با هدف کاهش تشریفات گمرکی، تسهیل ورود موقت خودروها و استانداردسازی فرآیندهای مرتبط با تردد وسایل نقلیه میتواند نقش مؤثری در روانسازی سفرهای زمینی میان دو کشور ایفا کند.
در بخش دیگری از این دیدارها ظرفیتهای جدیدی برای همکاری با کارگزاران محلی در عراق مورد بررسی قرار گرفت و توافقات عملیاتی برای همکاری مشترک در زمینه انجام امور صدور اسناد بینالمللی شکل گرفت. این توافقات میتواند ضمن توسعه دامنه خدمات کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در خارج از کشور، فرصتهای جدیدی را در حوزه همکاریهای تجاری و اجرایی پیش روی این مجموعه قرار دهد.