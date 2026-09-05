دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد ثبت‌نام حضوری پذیرفته‌شدگان مقطع دکتری (Ph.D) سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، روز ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ صبح در محل دانشگاه انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد ثبت‌نام حضوری پذیرفته‌شدگان مقطع دکتری (Ph.D) سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، روز ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ صبح در محل دانشگاه انجام می‌شود.

تکمیل اطلاعات در سامانه آموزش

بر اساس این اطلاعیه، پذیرفته‌شدگان باید از ۱۲ شهریورماه با مراجعه به سامانه آموزش (هم‌آوا) اطلاعات درخواستی را تکمیل و پیش از مراجعه حضوری، اسکن مدارک مورد نیاز ثبت‌نام را تهیه کنند.

زمان آغاز کلاس‌های درس

همچنین لازم به ذکر است کلاس‌های درس نیز از ۲۸ شهریورماه آغاز خواهد شد.

راهنمایی برای دریافت اطلاعات بیشتر

پذیرفته‌شدگان برای اطلاع از فهرست کامل مدارک مورد نیاز، نحوه ثبت‌نام و سایر شرایط می‌توانند به وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری مراجعه کنند.