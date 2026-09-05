پخش زنده
امروز: -
نشست «معرفی حمایتها، قوانین و فرصتهای حمایتی بنیاد ملی علم ایران» با هدف آشنایی دانشمندان، متخصصان و فناوران برنامه کانکت سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی با ظرفیتها و برنامههای حمایتی بنیاد ملی علم ایران ، روز یکشنبه 15 شهریور ماه در محل سازمان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، این نشست در ادامه برنامههای شبکهسازی و توانمندسازی اعضای کانکت و در راستای تحقق اهداف کلان سازمان برای افزایش مشارکت دانشی، تخصصی و بینالمللی متخصصان کانکت، به همت سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی برگزار خواهد شد.
حمایت از متخصصان و فناوران ایرانی خارج از کشور، ضرورتی راهبردی برای تبدیل ظرفیتهای پراکنده علمی به یک شبکه دانشمحور و اثرگذار است. این اقدام با ایجاد پیوند میان تجربیات جهانی نخبگان و نیازهای فناورانه کشور علاوه بر ارتقای استانداردهای پژوهشی و تسهیل انتقال فناوری، زیرساخت لازم برای پیشرفت علمی و توسعه اقتصاد دانشبنیان ایران را فراهم میسازد.
در این رویداد مدیران سازمان و بنیاد ملی علم ایران، به تشریح انواع حمایتهای شبکهسازی، فرآیندها، تسهیلات و فرصتهای حمایتی میپردازند و به پرسشهای اعضای کانکت پاسخ میدهند.
این نشست روز یکشنبه ۱۵ شهریور ماه، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به صورت حضوری و مجازی ویژه متخصصان کانکت در محل سازمان توسعه همکاری¬های علمی و فناورانه بین¬المللی برگزار میشود و امکان حضور برخط https://skyroom.online/ch/iconnect/science نیز برای اعضای کانکت فراهم شده است.
اعضای کانکت با حضور در این نشست، میتوانند از تازهترین برنامهها و فرصتهای حمایتی بنیاد ملی علم ایران آگاه شوند.
پلتفرم Connect با هدف ایجاد سازوکاری شفاف و چابک برای بهرهمندی از ظرفیت علمی و تجربی دانشمندان، متخصصان و فناوران ایرانی خارج از کشور طراحی شده است. این پلتفرم با شناسایی چالشهای کلیدی توانسته است ارتباطی پایدار میان متخصصان ایرانی خارج از کشور و مراکز تراز اول علمی و فناوری کشور برقرار کند. تحولات سالهای اخیر نشان داده است، ظرفیت ایرانیان متخصص خارج از کشور، در صورت اتصال هدفمند و نظاممند به زیستبوم علم، فناوری و صنعت داخل کشور، میتواند به یکی از پیشرانهای اصلی حل مسائل ملی، ارتقای بهرهوری و تقویت اقتصاد دانشبنیان تبدیل شود.