به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ کارآگاه مسلم میراحمدی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: با وصول پرونده‌ای از شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۶ تهران با موضوع جعل نشان تجاری و توزیع گسترده سنسور‌های اکسیژن تقلبی یک برند معتبر بین‌المللی در بازار قطعات خودرو، رسیدگی تخصصی به پرونده در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل، اداره سیزدهم، قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پایش بازار قطعات خودرو، موفق شدند چهار محل دپو و توزیع این اقلام تقلبی را در مناطق مختلف شرق، غرب و مرکز تهران شناسایی کنند.

سرهنگ میراحمدی با اشاره به اینکه پس از هماهنگی‌های قضایی، اکیپ‌های عملیاتی اداره سیزدهم به صورت همزمان در محل‌های شناسایی‌شده حاضر شدند و بازرسی از این اماکن را در دستور کار قرار دادند. تصریح کرد: در جریان این بازرسی‌ها، بیش از ۶۰۰ عدد سنسور اکسیژن تقلبی با بسته‌بندی‌های جعلی نشان تجاری شاکی، به همراه ۴۰۰ برچسب و لیبل چاپ‌شده و تعدادی کارتن خالی آماده بسته‌بندی کشف و ضبط شد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: متهم ردیف اول در مخفیگاه خود دستگیر شد و پس از مواجهه با مستندات موجود، به بزه انتسابی و توزیع قطعات فاقد کیفیت با پوشش نشان تجاری معتبر اعتراف کرد.

وی با اشاره به ادامه تحقیقات برای شناسایی تمامی عوامل این شبکه تصریح کرد: در ادامه پیگیری‌های میدانی و با استفاده از اعترافات به‌دست‌آمده، یکی دیگر از عوامل اصلی تأمین و توزیع قطعات جعلی در پایتخت نیز شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

وی افزود: با اقدامات پلیسی، ردپای تأمین‌کننده اصلی کالا در یکی از استان‌های شمال‌غربی کشور شناسایی شده و هماهنگی‌های قضایی برای اخذ نیابت و دستگیری وی در دستور کار قرار گرفته است.

پلیس آگاهی تهران بزرگ از شهروندان و فعالان صنف خودرو خواست هنگام خرید قطعات یدکی، به‌ویژه قطعات حساس مانند سنسورها، لنت و دیسک و صفحه، نسبت به اصالت کالا اطمینان حاصل کنند.

وی ادامه داد: خریداران باید کد شناسه و رهگیری کالا را از طریق سامانه‌های رسمی مرتبط بررسی کرده و فقط به ظاهر بسته‌بندی، برچسب یا هولوگرام اکتفا نکنند و توصیه می‌شود قطعات خودرو از فروشگاه‌ها و نمایندگی‌های مجاز تهیه شده و در زمان خرید، فاکتور رسمی ممهور به مهر فروشنده با درج مشخصات دقیق کالا و اطلاعات گارانتی دریافت شود.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ نسبت به اختلاف قیمت غیرمنطقی قطعات با نرخ معمول بازار هشدار داد و از شهروندان و فعالان صنفی خواست در صورت مشاهده انبار‌ها یا محل‌هایی که در آن قطعات متفرقه با برچسب و بسته‌بندی برند‌های معتبر عرضه یا بسته‌بندی می‌شوند، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

وی ادامه داد: متهمان دستگیرشده پس از صدور قرار متناسب قضایی تحویل مراجع ذی‌صلاح شدند و تحقیقات برای شناسایی سایر همدستان احتمالی و پاکسازی بازار از این اقلام تقلبی ادامه دارد.