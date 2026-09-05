ایستگاه اختصاصی تاکسی بانوان در بوستان گفتگو راهاندازی شد
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران از راهاندازی ایستگاه اختصاصی تاکسی بانوان در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه «زنان و تولید ملی» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
علی رحیمی، با اعلام راهاندازی ایستگاه اختصاصی تاکسی بانوان در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه «زنان و تولید ملی» به شعار «با بانوان برای بانوان؛ سفری امن و مطمئن» گفت: این ایستگاه با هدف پاسخگویی به مطالبه بانوان پایتخت برای دسترسی به حملونقل ایمن در بوستان گفتگو برپا شده است.
به گفته رحیمی در این طرح ۴۰ بانوی تاکسیران مستقر شدهاند تا ضمن نمایش توانمندیهای خود، خدمات حملونقل اختصاصی را به غرفهداران و شرکتکنندگان خانم نمایشگاه ارائه دهند. این تاکسیها آمادگی دارند در طول ساعات برگزاری نمایشگاه، مسافران را از مبدأ نمایشگاه به تمام نقاط پایتخت منتقل کنند.
این طرح که با همکاری مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران همزمان با برگزاری نمایشگاه: تا ۲۰ شهریور از ساعت ۱۰ صبح تا ۹ شب در ایستگاه تاکسی بانوان بوستان گفتگو درحال اجرا است.