به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در بخشی از پیام محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است :

از خداوند سبحان برای آن سه فقید سعید علوّ درجات و همنشینی با اولیا و صالحان و برای بازماندگان به ویژه خانواده‌های معزز، هنرمندان استان سمنان، رئیس محترم و خانواده بزرگ حوزه هنری انقلاب اسلامی صبر و اجر مسئلت دارم.

پنج شنبه دوازدهم شهریور ماه در برخورد یک دستگاه تیبا با کامیون در جاده شاهرود ـ مجن، سه تن از کارکنان حوزه هنری شاهرود (مصطفی واحدی رئیس حوزه هنری شاهرود، محمد عبادیانی مسئول دفتر تئاتر و نمایش حوزه هنری شاهرود و مریم سادات میرحسینی مسئول دفتر آفرینش های ادبی حوزه هنری شاهرود) جان باختند و یک نفر مصدوم شد. این افراد در حال بازگشت از ماموریت کاری بودند.