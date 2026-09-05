با توجه به اینکه مراحل آخر سفر‌های تابستانی در استان اردبیل آغاز شده در راستای خدمات رسانی مناسب به مسافران و گردشگران ۱۸۰ خودرو به صورت سیار در جاده‌های استان اردبیل مستقر هستند و ۸ پایگاه هم در راستای تعمییرات خودرو‌ها به صورت سیار مستقر می‌باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سید مهدی حسینی نیری، رئیس انجمن صنفی امدادخودرو کشور گفت: به‌منظور خدمات‌رسانی به مسافران در پایان سفر‌های تابستانی، ۱۸۰ خودروی امدادی به‌صورت سیار در محور‌های مواصلاتی استان اردبیل مستقر شده‌اند و ۸ پایگاه سیار نیز به‌صورت شبانه‌روزی در جاده‌های استان در خدمت مردم هستند.