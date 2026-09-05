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برزین ضرغامی با حکم وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما با صدور حکمی از سوی سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، برزین ضرغامی به عنوان معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی این وزارتخانه منصوب شد.
صنایعدستی و هنرهای سنتی به عنوان یکی از مهمترین عرصههای پیونددهنده هویت فرهنگی، ظرفیتهای بومی و اقتصاد محلی، نقشی راهبردی در تقویت زیستبوم فرهنگی و اقتصادی کشور دارد و بهرهگیری هدفمند از ظرفیت هنرمندان، تشکلهای تخصصی، بازارهای داخلی و بینالمللی و ابزارهای نوین اقتصادی میتواند به ارتقای جایگاه این حوزه در زنجیره ارزش فرهنگی کشور منجر شود.
سوابق اجرایی معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی
برزین ضرغامی، عضو هیئتعلمی جهاد دانشگاهی کشور، از مدیران باسابقه حوزه فرهنگ است و در کارنامه مدیریتی خود مسئولیتهای متعددی در حوزههای فرهنگی، هنری و اجرایی داشته است.
او پیش از این مدیرعامل صندوق توسعه و احیا، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران، معاون فرهنگی و هنری سازمان زیباسازی شهرداری تهران، مدیرکل مرکز فعالیتهای قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است.
ضرغامی همچنین سابقه عضویت در هیئتمدیره و معاونت مؤسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، مدیریت خانه اندیشمندان علوم انسانی، دبیری و عضویت در شورای سیاستگذاری کتاب شهرداری تهران و مدیرکلی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران را در کارنامه خود دارد.