به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مجتبی قهرمانی با انتشار اسناد و قطعات به دست آمده از صحنه جنایت دشمن آمریکایی افزود: مشخصات فنی و سازنده این قطعات با بهره‌گیری از ابزار‌های پیشرفته تحلیل فنی و پردازش داده‌های تصویری شناسایی و مستندات آن تکمیل شده است.

وی گفت: با بررسی‌های فنی، داده‌کاوی قطعات جمع آوری شده و نتایج حاصل از تحلیل دقیق کتیبه‌ها، بارکد‌ها و هشدار‌های حک شده روی بقایای پرتابه، ماهیت ادوات استفاده شده به طور دقیق و غیر قابل انکار مشخص، و تعلق آن به ارتش تروریستی ایالات متحده آمریکا به اثبات رسیده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با بررسی نوع باتری حرارتی نظامی (Thermal Battery) به کار رفته در مهمات و پرتابه‌های استفاده شده دشمن مشخص شد بخش استوانه‌ای کشف شده متعلق به یک باتری حرارتی با ولتاژ بالا است و فقط در سامانه‌های هدایت پروازی موشک‌ها و بمب‌های هدایت دقیق آمریکای جنایتکار به‌کار می‌رود.

قهرمانی افزود: بر روی بدنه این قطعه نیز، کد شناسه نظامی و دولتی CAGE Code: ۹۶۲۱۴ ثبت شده است که طبق پایگاه داده زنجیره تأمین دفاعی ایالات متحده (DLA)، منحصراً متعلق به شرکت تسلیحاتی آمریکایی «ریتون» (Raytheon Missile Systems) است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: همچنین هشدار‌های فنی حک شده روی بدنه، حکایت از حساسیت فوق‌العاده مدار فعال ساز پیرو تکنیک، و رسیدن دمای بدنه آن به ۴۵۰ درجه فارنهایت (۲۳۲ درجه سانتی‌گراد) در حین پرواز و اصابت دارد.

وی گفت: یکی از قطعات کشف شده دیگر، ماژول هدایت و الکترونیک پرواز (Avionics Unit) پرتابه‌های استفاده شده در این جنایت است که یک باکس محافظت شده آلیاژی حاوی برد‌های الکترونیکی پردازش مسیر و کنترل پرتابه است و درج برچسب هشدار بین‌المللی تخلیه الکترواستاتیک (**ESD**) با استاندارد نظامی MIL-STD بر روی آن مشاهده می‌شود.

بیشتر بخوانید: تشییع پیکر پنجمین شهید عروسی بندرکوهستک در هرمزگان

قهرمانی افزود: حمله به تجمعات غیرنظامی و مراسم سنتی عروسی نقض آشکار قواعد حقوق بین‌الملل بشر دوستانه و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو محسوب می‌شود و شواهد و قطعات به دست آمده از صحنه، سند غیرقابل انکاری از ماهیت سلاح‌های به کار رفته و حامیان تسلیحاتی این اقدام تجاوزکارانه است.

وی گفت: پرونده حقوقی جامعی برای تعقیب عاملان این جنایت جنگی و تأمین‌کنندگان سلاح‌های به‌کارگرفته شده در محاکم دارای صلاحیت داخلی و مراجع حقوقی و بین‌المللی تشکیل، و با جدیت تا مجازات کامل و بازدارنده جنایتکاران دنبال می‌شود