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رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: استفاده آمریکا از تسلیحات هدایت شونده تولید شرکت ریتون در حمله به مراسم عروسی در بندرکوهستک سیریک ثابت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مجتبی قهرمانی با انتشار اسناد و قطعات به دست آمده از صحنه جنایت دشمن آمریکایی افزود: مشخصات فنی و سازنده این قطعات با بهرهگیری از ابزارهای پیشرفته تحلیل فنی و پردازش دادههای تصویری شناسایی و مستندات آن تکمیل شده است.
وی گفت: با بررسیهای فنی، دادهکاوی قطعات جمع آوری شده و نتایج حاصل از تحلیل دقیق کتیبهها، بارکدها و هشدارهای حک شده روی بقایای پرتابه، ماهیت ادوات استفاده شده به طور دقیق و غیر قابل انکار مشخص، و تعلق آن به ارتش تروریستی ایالات متحده آمریکا به اثبات رسیده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با بررسی نوع باتری حرارتی نظامی (Thermal Battery) به کار رفته در مهمات و پرتابههای استفاده شده دشمن مشخص شد بخش استوانهای کشف شده متعلق به یک باتری حرارتی با ولتاژ بالا است و فقط در سامانههای هدایت پروازی موشکها و بمبهای هدایت دقیق آمریکای جنایتکار بهکار میرود.
قهرمانی افزود: بر روی بدنه این قطعه نیز، کد شناسه نظامی و دولتی CAGE Code: ۹۶۲۱۴ ثبت شده است که طبق پایگاه داده زنجیره تأمین دفاعی ایالات متحده (DLA)، منحصراً متعلق به شرکت تسلیحاتی آمریکایی «ریتون» (Raytheon Missile Systems) است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: همچنین هشدارهای فنی حک شده روی بدنه، حکایت از حساسیت فوقالعاده مدار فعال ساز پیرو تکنیک، و رسیدن دمای بدنه آن به ۴۵۰ درجه فارنهایت (۲۳۲ درجه سانتیگراد) در حین پرواز و اصابت دارد.
وی گفت: یکی از قطعات کشف شده دیگر، ماژول هدایت و الکترونیک پرواز (Avionics Unit) پرتابههای استفاده شده در این جنایت است که یک باکس محافظت شده آلیاژی حاوی بردهای الکترونیکی پردازش مسیر و کنترل پرتابه است و درج برچسب هشدار بینالمللی تخلیه الکترواستاتیک (**ESD**) با استاندارد نظامی MIL-STD بر روی آن مشاهده میشود.
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قهرمانی افزود: حمله به تجمعات غیرنظامی و مراسم سنتی عروسی نقض آشکار قواعد حقوق بینالملل بشر دوستانه و کنوانسیونهای چهارگانه ژنو محسوب میشود و شواهد و قطعات به دست آمده از صحنه، سند غیرقابل انکاری از ماهیت سلاحهای به کار رفته و حامیان تسلیحاتی این اقدام تجاوزکارانه است.
وی گفت: پرونده حقوقی جامعی برای تعقیب عاملان این جنایت جنگی و تأمینکنندگان سلاحهای بهکارگرفته شده در محاکم دارای صلاحیت داخلی و مراجع حقوقی و بینالمللی تشکیل، و با جدیت تا مجازات کامل و بازدارنده جنایتکاران دنبال میشود